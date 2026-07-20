Sabah kahvaltısı denildiğinde çoğu kişinin aklına yumurta, granola ya da taze meyveler gelir. Ancak son dönemde TikTok ve Instagram'da hızla yayılan farklı bir alışkanlık dikkat çekiyor. Güne kahve yerine geleneksel Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden miso çorbasıyla başlamak, sağlıklı yaşam trendlerinin yeni gözdesi haline geldi.

Uzun ömürlü insanların yaşam tarzını temel alan "Mavi Bölge" beslenme modelinde de yer verilen miso çorbası, hem besleyici yapısı hem de fermente içeriği sayesinde yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle rafine karbonhidrat ağırlıklı kahvaltılar yerine daha dengeli bir seçenek olabileceğini belirtiyor.

MİSO ÇORBASI NASIL HAZIRLANIYOR?

Miso çorbası, fermente soya fasulyesinden elde edilen miso ezmesi ile "dashi" adı verilen özel bir et suyunun bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Çorbaya genellikle tofu, deniz yosunu ve taze soğan ekleniyor. Kökeni yüzyıllar öncesine uzanan bu geleneksel lezzet, Japon mutfağının temel yemekleri arasında bulunuyor.

ARAŞTIRMALAR NE GÖSTERİYOR?

Bilimsel çalışmalar, düzenli miso tüketiminin bazı sağlık faydaları sağlayabileceğine işaret ediyor. Araştırmalara göre misodaki bazı bileşenler kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunabiliyor. Ayrıca tip 2 diyabetli bireylerde uzun vadeli kan şekeri kontrolünü destekleyebileceğine dair bulgular da bulunuyor.

Fermente yapısı sayesinde probiyotik özellik taşıyan miso, bağırsak sağlığını desteklerken bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler gösterebiliyor.

UZMANLARDAN ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÖNERİSİ

Beslenme uzmanları, miso çorbasının şeker oranı düşük ve besleyici bir kahvaltı alternatifi olduğunu belirtiyor. Ancak tam tahılların sağladığı lifi tek başına karşılamadığı için sebze ve protein kaynaklarıyla zenginleştirilmesi öneriliyor. Japonya'da da miso çorbası genellikle pirinç, balık ve sebzelerle birlikte tüketiliyor. Bu sayede daha dengeli bir kahvaltı düzeni oluşturulabiliyor.