Büyük Set Resifi'nin güney ucunda bulunan adada 20 binden fazla bitki toprakla buluşturuldu. Bir zamanlar neredeyse tamamen çorak olan ada, bugün binlerce deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor.

ADANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ÇALIŞMA 1960'LARDA BAŞLADI

Lady Elliot Adası, 19. yüzyılda gübre üretiminde kullanılan guano birikintilerinin çıkarılması nedeniyle büyük zarar gördü. Madencilik faaliyetleri sırasında ağaçların ve doğal bitki örtüsünün büyük bölümü yok edildi. Geride ise güneşe ve rüzgâra açık, çorak bir arazi kaldı.

Adanın yeniden canlandırılması için ilk önemli adımı 1960'lı yıllarda Don Adams ve eşi Moya Adams attı. Çift, zarar gören topraklarda yeniden bitki yetiştirmek amacıyla ağaç dikmeye başladı.

Yıllar içinde devam eden bu çabalar, adanın doğal yaşamının yeniden oluşması için önemli bir başlangıç oldu. Daha sonra Gash ailesi de çalışmaları devralarak bitki örtüsünü eski haline getirme sürecini sürdürdü.

20 BİNDEN FAZLA BİTKİ DİKİLDİ

Uzun yıllara yayılan çalışmalar kapsamında adaya 20 binden fazla bitki dikildi. Bölgenin doğal koşullarına uygun türlerin yetiştirilmesiyle yeşil alanlar giderek genişledi.

Restorasyon çalışmaları sayesinde adanın yaklaşık yüzde 70'inde doğal bitki örtüsü yeniden oluşturuldu. Yeşilliğin artmasıyla birlikte kuşlar için yeni yuvalama alanları da ortaya çıktı.

Bugün Lady Elliot Adası, her yıl yaklaşık 100 bin deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor. Geçmişte madencilik nedeniyle büyük ölçüde çoraklaşan adanın eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark ise dikkat çekiyor.

Don ve Moya Adams'ın yıllar önce başlattığı ve Gash ailesinin devam ettirdiği çalışmalar, bir zamanlar doğal yaşamını büyük ölçüde kaybeden adanın yeniden yeşile bürünmesini sağladı.