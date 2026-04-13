ABD merkezli nükleer malzeme üreticisi NRD LLC, enerji teknolojilerinde devrim yaratacak "NBV serisi" katı hal nükleer bataryasını kamuoyuna tanıttı. Nikel-63 izotopunun beta bozunumu sırasında açığa çıkan enerjiyi doğrudan elektrik akımına dönüştüren bu teknoloji, tek bir şarj veya bakım gerektirmeksizin 100 yılı aşkın süre kesintisiz güç sağlama iddiasıyla dikkat çekiyor.

Betavoltaik prensiplerle çalışan sistem, kimyasal reaksiyonlara dayanan geleneksel pillerin aksine, radyoaktif bozunmayı sürdürülebilir bir enerji kaynağına dönüştürerek uzun ömürlü kullanımda yeni bir standart belirliyor.

TEHLİKELİ BÖLGELER İÇİN KRİTİK ÇÖZÜM SUNUYOR

Nanowatt seviyesinde güç üretimi gerçekleştiren batarya, özellikle ulaşılması zor veya tehlikeli bölgelerde görev yapan elektronik sistemler için kritik bir çözüm sunuyor. 5 ile 500 nanowatt arasında değişen güç çıkışına sahip olan ürün, kompakt boyutları sayesinde endüstriyel sensörlerden çevresel izleme cihazlarına, güvenlik altyapılarından otonom platformlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor.

Tamamen katı hal mimarisiyle mühürlenen yapı, dış müdahalelere karşı dayanıklılık sağlarken; sensörlerin ve veri kayıt sistemlerinin on yıllar boyunca müdahale gerektirmeden çalışmasına olanak tanıyor.

BAKIM İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

Nikel-63 izotopunun yarı ömrüne dayanan 100 yıllık çalışma süresi iddiası, özellikle sağlık takip sistemleri ve uzak lokasyonlardaki altyapı izleme uygulamaları için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Şirket, bataryanın herhangi bir şarj ünitesine ihtiyaç duymadan sürekli enerji üretme kapasitesinin operasyonel maliyetleri ve riskleri minimize edeceğini vurguluyor.