Küresel iklim krizi ve yükselen deniz seviyeleri, dünya genelinde sahil şeridinde bulunan metropollerin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Veri analiz şirketi Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, 100 içinde sular altında kalma veya yaşanılamaz hale gelme riski taşıyan şehirleri gün yüzüne çıkardı.

Bilimsel modellemelere dayanan raporda, Türkiye'den iki büyük şehir de kritik risk grubunda yer alıyor.

Matthew H. Nash önderliğinde yürütülen araştırma, dünya genelinde 36 ülkeden 100'den fazla şehri mercek altına aldı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini somut verilerle ortaya koyan analizde, deniz seviyesindeki yükselmenin yanı sıra kıyı erozyonu ve sel baskınlarının sıklığı temel kriterler olarak belirlendi.

Rapora göre, karbon emisyonlarının mevcut seyri devam ederse, 2100 yılına gelindiğinde pek çok sahil kenti haritadan silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

İZMİR VE İSTANBUL LİSTEDE

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Türkiye’nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en stratejik kentleri olan İstanbul ve İzmir'in listede yer alması oldu. İstanbul’un özellikle tarihi yarımada ve alçak sahil şeritlerinin yükselen sular karşısında savunmasız olduğu vurgulanırken, İzmir’in ise Körfez çevresindeki yerleşim alanlarının ciddi bir su baskını riski altında olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bu kentlerin jeopolitik konumları gereği iklim değişikliğine karşı acil kentsel adaptasyon planları geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

BİRÇOK BÜYÜK KENT TEHLİKEDE

Swiftest'in raporunda sadece Türkiye değil, dünya genelinden pek çok dev metropol de alarm veriyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta, deniz seviyesinin yükselmesi ve şehrin her yıl santimetrelerce çökmesi nedeniyle "dünyanın en hızlı batan şehri" olarak listenin başında yer alıyor. İşte listede yer alan bazı şehirler;

Bangkok, Tayland: Şehir deniz seviyesinden çok az yüksekte bulunuyor ve zemin çökmesi bu metropol için de hayati bir tehdit oluşturuyor.

Lagos, Nijerya: Hem hızlı nüfus artışı hem de kıyı erozyonu nedeniyle Batı Afrika'nın en riskli şehri olarak gösteriliyor.

Ho Chi Minh City, Vietnam: Şehrin büyük bir kısmının 2100 yılına kadar her yıl sel felaketi yaşaması bekleniyor.

Venedik, İtalya: Tarihi dokusuyla bilinen şehir, zaten yıllardır su yükselmesiyle mücadele etse de yüzyılın sonunda tamamen sular altında kalma riski taşıyor.

Miami, ABD: ABD'nin en riskli şehri olarak listede yer alıyor. Poroz (geçirgen) kireçtaşı zemini, barajların suyu durdurmasını imkansız kılıyor.