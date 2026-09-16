Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte deniz seviyelerindeki yükseliş, özellikle kıyı kentleri açısından önemli bir risk oluşturuyor. Yapılan yeni bir araştırmada, önümüzdeki yüzyılda deniz seviyesindeki artış ve aşırı su taşkınları nedeniyle ciddi tehdit altında kalabilecek 37 metropol sıralandı.

Çalışmada, dünya genelindeki liman ve kıyı kentlerinin iklim değişikliğine bağlı riskleri değerlendirildi. Araştırmada bazı şehirlerin kıyılarını korumaya yönelik önlemler geliştirdiği, ancak birçok metropolün olası su baskınlarına karşı yeterli hazırlığı bulunmadığı belirtildi.

İSTANBUL VE İZMİR İLK 10'DA

Araştırmanın Türkiye açısından dikkat çeken bölümünü ise İstanbul ve İzmir oluşturdu.

Swiftest verilerine dayandırılan sıralamada İstanbul 5’inci, İzmir ise 6’ncı sırada yer aldı. Böylece Türkiye’nin iki önemli kıyı kenti, gelecek dönemde deniz seviyesindeki yükseliş ve taşkınlar açısından yüksek risk taşıdığı belirtilen metropoller arasında gösterildi.

TOKYO VE NEW YORK DA LİSTEDE

Dünya genelindeki değerlendirmede Tokyo, Mumbai ve New York gibi nüfusu ve ekonomik ağırlığı yüksek kıyı kentleri de riskli metropoller arasında sıralandı.

Swiftest kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan çalışmada, küresel sıcaklık artışının deniz seviyeleri üzerindeki etkileri ile ani ve şiddetli su taşkınlarının önümüzdeki 100 yıllık dönemde kıyı kentleri açısından oluşturabileceği sonuçlara dikkat çekildi.

RİSK ALTINDAKİ 37 ŞEHİR

Araştırma raporuna göre önümüzdeki 100 yıl içinde sular altında kalma ve yok olma riski taşıyan metropollerin tam sıralaması şu şekilde paylaşıldı: