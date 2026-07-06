İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da, satılığa çıkarılan bir aile evinin boşaltılması sırasında tavan arasında adeta bir zaman kapsülü bulundu. Yaklaşık bir asırdır ahşap sandıklar içinde, eski gazete kâğıtları ve keten kumaşlara sarılı halde el sürülmeden saklanan 100 yılı aşkın tarihi gümüş koleksiyonu tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı.

Nesiller boyu tavan arasında ışıktan ve temastan korunarak günümüze kadar kusursuz bir şekilde ulaşan bu nadide koleksiyon, Londra'daki Elmwood's müzayede evinde açık artırmaya sunulacak. Erken 1700'lerden 1900'lerin başına kadar uzanan geniş bir dönemi kapsayan 100'den fazla parçanın, toplamda 23 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 438 bin 612 TL) alıcı bulması bekleniyor.

ÇARLIK RUSYA'DAN VİKTORYA'YA UZANAN BİR TARİH

BBC'nin haberine göre, dönemin en öncü gümüş ustalarının yaratıcı zekasını ve sanatını yansıtan koleksiyonda; çay takımları, şamdanlar, tepsiler ve sıra dışı sunum parçaları yer alıyor. Koleksiyonun öne çıkan ve koleksiyonerlerin radarına giren en dikkat çekici parçaları ise şunlar:

Çarlık Rusyası Dönemi Gümüş Kupa: Moskovalı ünlü gümüş ustası Nikolay Pavlov tarafından 1882-1898 yılları arasında üretilen bu nadide eser için 200 ila 300 sterlin arasında bir fiyat öngörülüyor.

Viktorya Dönemi Seyahat Tıraş Fırçası: Öncü gümüş ustası Frances Douglas imzalı, Londra'da 1867 yılında üretilen bu özel parçaya 30 ile 50 sterlin arasında değer biçiliyor.

Ramsden İmzalı Gümüş El Dürbünü: 20. yüzyıl başlarına ait bu özel tasarım için beklenen fiyat aralığı 50 ile 70 sterlin.

Edward Dönemi Mücevher Kutusu: 1908 yılında Chester'da yapılan bu zarif kutu da koleksiyonun en özel parçaları arasında yer alıyor.

AİLE TARİhİNİN UNUTULMUŞ BİR PARÇASI

Elmwood's müzayede evinin satış yöneticisi Joe Kendrick, bu kalitede ve ölçekte bir koleksiyonun on yıllar boyunca hiç bozulmadan korunmasının çok nadir bir durum olduğunu belirtti. Kendrick, bu keşfin zarif George dönemi sofra takımlarından piyasada az rastlanan yenilikçi Viktorya dönemi parçalarına kadar, 200 yılı aşkın gümüş işçiliği tarihine ışık tuttuğunu ekledi.

Hazineyi tamamen tesadüfen bulan aile adına konuşan sözcü, annelerinin evini boşaltırken bu sandıklara ulaştıklarını söyledi. Sandıkları açıp her bir parçayı paketinden çıkarmanın aile tarihlerinde unutulmuş bir yolculuğa çıkmak gibi hissettirdiğini belirten sözcü, bu değerli parçaların artık yeni sahipleri tarafından takdir edilecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.