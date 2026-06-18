Birleşik Krallık'ta yer alan ve 1927 yılından beri tamamen insansız olan tarihi Talysarn köyünün, doğa tarafından tamamen yutularak küresel bir turistik cazibe merkezine dönüştüğü bildirildi. Bu dönüşüm, endüstriyel kalıntılar ile vahşi doğanın birleştiği sit alanını uluslararası seyahat rotalarına dahil etti.

TALYSARN KÖYÜ NEDEN VE NASIL TERK EDİLDİ?

Dönemin yerel yetkilileri, 1927 yılında köy sakinlerinin tamamını başka bir yerleşim alanına taşıma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açan bu kararın arkasında, köyün yakınında bulunan Dorothea arduvaz taş ocağının genişleme çalışmaları yer aldı. 19. yüzyılda binlerce kişiye istihdam sağlayan bu ocağın büyümesi, köyün yerleşim alanlarını doğrudan etkiledi ve topluluğun tamamen tahliye edilmesini zorunlu kıldı.

TAŞ OCAĞINDA YAŞANAN SEL TRAJEDİSİNİN ETKİLERİ NELER OLDU?

Ekonomik başarısına rağmen, işletme sürekli olarak ciddi sel baskınlarıyla mücadele etti. 1884 yılında meydana gelen ani bir sel baskını, ocakta çalışan birkaç işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Afeti kontrol altına almak adına bölgedeki nehrin yönü değiştirildi ve suyu tahliye etmek için devasa bir buhar motoru kuruldu. Orijinal donanımıyla günümüze ulaşan bu tarihi yapı, köyün en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi.

BÖLGENİN BUGÜNKÜ KORUMA VE TURİZM STATÜSÜ NEDİR?

Taş ocağındaki faaliyetlerin 1970 yılında tamamen durdurulmasının ardından, ocağın bulunduğu alan sular altında kaldı ve derinliği yer yer 100 metreyi bulan bir göle dönüştü. Köyde bulunan 18. yüzyıldan kalma tarihi malikanenin de zamanla tamamen sarmaşıklarla kaplandığı saptandı. Günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen bu bölge, tarihi sit alanı statüsüyle araştırmacılar, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.