İklim krizinin yıkıcı etkileri, küresel ölçekte endişe verici boyutlara ulaşıyor. Yükselen deniz suyu seviyeleri ve artan taşkın riskleri, milyonlarca insanın yaşam alanını doğrudan tehdit ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, önümüzdeki 100 yıl içerisinde tamamen sular altında kalması beklenen kıyı şehirlerini gözler önüne serdi.

ARAŞTIRMA 37 RİSKLİ BÖLGEYİ BELİRLEDİ

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash öncülüğünde yürütülen çalışmada, iklim değişikliğinin kıyı şeritlerinde yaratacağı tahribat detaylı bir şekilde incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, önümüzdeki bir asır içinde 37 şehrin sulara gömülme riski bulunuyor. Raporda, bazı ülkelerin yükselen deniz seviyesine karşı altyapı önlemlerini artırmaya çalıştığı, ancak birçok bölgenin iklim krizinin getirdiği zorluklarla mücadelede yetersiz kaldığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN İKİ METROPOL ALARM VERİYOR

Hazırlanan listede Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı veriler yer aldı. Dünyanın en önemli finans ve turizm merkezlerinin yer aldığı küresel risk haritasında, Türkiye'den iki büyükşehir tehlike altındaki yerler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak olarak ekle

İŞTE SULARA GÖMÜLME RİSKİ TAŞIYAN O ŞEHİRLER

Dünya genelinde Tokyo'dan New York'a, İstanbul'dan Venedik'e kadar pek çok merkezin bulunduğu 37 şehirlik risk listesi şu şekilde sıralandı:

  1. Cockburn Tn. | Turks ve Caicos Adaları
  2. Key West | ABD
  3. Punta Cana | Dominik Cumhuriyeti
  4. Nassau | Bahamalar
  5. Savannah | ABD
  6. Long Beach | ABD
  7. Male | Maldivler
  8. Macau | Çin
  9. Charleston | ABD
  10. Venedik | İtalya
  11. Cancun | Meksika
  12. Amsterdam | Hollanda
  13. Honolulu | ABD
  14. Dublin | İrlanda
  15. New Orleans | ABD
  16. Kopenhag | Danimarka
  17. Abu Dabi | Birleşik Arap Emirlikleri
  18. Vancouver | Kanada
  19. Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri
  20. Lizbon | Portekiz
  21. Boston | ABD
  22. Sydney | Avustralya
  23. İskenderiye | Mısır
  24. Miami | ABD
  25. San Francisco | ABD
  26. Ho Chi Minh | Vietnam
  27. Dakka | Bangladeş
  28. Londra | İngiltere
  29. Cakarta | Endonezya
  30. Bangkok | Tayland
  31. Kolkata | Hindistan
  32. İzmir | Türkiye
  33. İstanbul | Türkiye
  34. Osaka | Japonya
  35. New York City | ABD
  36. Mumbai | Hindistan
  37. Tokyo | Japonya