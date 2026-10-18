İklim krizinin yıkıcı etkileri, küresel ölçekte endişe verici boyutlara ulaşıyor. Yükselen deniz suyu seviyeleri ve artan taşkın riskleri, milyonlarca insanın yaşam alanını doğrudan tehdit ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, önümüzdeki 100 yıl içerisinde tamamen sular altında kalması beklenen kıyı şehirlerini gözler önüne serdi.

ARAŞTIRMA 37 RİSKLİ BÖLGEYİ BELİRLEDİ

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash öncülüğünde yürütülen çalışmada, iklim değişikliğinin kıyı şeritlerinde yaratacağı tahribat detaylı bir şekilde incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, önümüzdeki bir asır içinde 37 şehrin sulara gömülme riski bulunuyor. Raporda, bazı ülkelerin yükselen deniz seviyesine karşı altyapı önlemlerini artırmaya çalıştığı, ancak birçok bölgenin iklim krizinin getirdiği zorluklarla mücadelede yetersiz kaldığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN İKİ METROPOL ALARM VERİYOR

Hazırlanan listede Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı veriler yer aldı. Dünyanın en önemli finans ve turizm merkezlerinin yer aldığı küresel risk haritasında, Türkiye'den iki büyükşehir tehlike altındaki yerler olarak kayıtlara geçti.

İŞTE SULARA GÖMÜLME RİSKİ TAŞIYAN O ŞEHİRLER

Dünya genelinde Tokyo'dan New York'a, İstanbul'dan Venedik'e kadar pek çok merkezin bulunduğu 37 şehirlik risk listesi şu şekilde sıralandı: