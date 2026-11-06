Türk iş dünyasının en köklü ve tanınmış ailelerinden Koç Ailesi, İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Victoria and Albert Müzesi’nde kapılarını açan "Konstantinopolis" sergisinin açılışında bir araya geldi.

Koç Holding’in 100’üncü yılına denk gelen bu özel buluşmada aile fertleri, kültür-sanat dünyasını ve iş çevrelerini buluşturan davette yerlerini aldı. Açılış kapsamında çekilen aile fotoğrafında Ömer Koç, Ali Koç, Çiğdem Simavi, Caroline Koç, İpek Kıraç, Kerim Rahmi Koç ve Esra Koç aynı karede buluştu.

Farklı kuşakları temsil eden isimleri tek bir karede toplayan ve ailenin dününü, bugününü ve geleceğini yansıtan bu anlamlı fotoğraf karesi, iş dünyasında büyük yankı uyandırarak yalnızca günün değil, "yılın fotoğrafı" olarak nitelendirildi.

Fotoğrafta yer alanlar sırasıyla:

*Caroline Koç, Çiğdem Simavi, İpek Kıraç, Esra Koç

*Kerim Rahmi Koç, Ali Koç, Ömer Koç