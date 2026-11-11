1876 yılında bir balina avlama gemisinin seyir defterine kaydedilen raporla uluslararası kayıtlara giren Sandy Adası, 2012 yılında yapılan kapsamlı deniz araştırmasıyla haritalardan tamamen silindi.

1876 YILINDA RAPORLANDI, ATLASLARA GİRDİ

Avustralya ile Yeni Kaledonya arasındaki sularda seyreden bir balina avlama gemisinin kaptanı, bölgede yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir kara parçası gördüğünü resmi makamlara bildirdi. Yapılan bildirim zamanla resmi hidrografi haritalarına, uluslararası atlaslara ve son olarak Google Earth veri tabanına işlendi.

2012 yılında Avustralyalı jeologlar ve deniz bilimciler, adanın jeolojik yapısını incelemek ve haritalandırmak üzere araştırma gemisiyle resmi koordinatlara gitti. Belirtilen noktaya ulaşan ekip, yüzeyde herhangi bir kara parçasına rastlamadı.

SONAR CİHAZLARI 1.400 METRE DERİNLİK ÖLÇTÜ

Araştırma gemisindeki sonar sistemleriyle yapılan ölçümlerde, 25 kilometrelik adanın bulunması gereken bölgede okyanus tabanının 1.400 metre derinlikte olduğu belirlendi. Bölgede herhangi bir sığlık veya batık adaya rastlanmaması üzerine adanın fiziki olarak hiçbir zaman var olmadığı anlaşıldı.

BİR ASIRLIK YANILGININ ARDINDAKİ NEDEN SÜNGER TAŞI

Araştırmacılar, 1876 yılındaki ilk gözlemin denizaltı volkanik patlaması sonucu yüzeye çıkan devasa sünger taşı kütlelerinden kaynaklandığını saptadı. Su üzerinde yüzen bu volkanik taşların uzaktan kara parçası sanılarak koordinatlarının haritalara işlendiği, sünger taşlarının zamanla dağılmasına rağmen harita yapımcılarının veriyi bir asırdan fazla süre teyit etmeden aktardığı ortaya çıktı.