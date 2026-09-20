100 yıldır Bartınlı aile bu ateşin başından ayrılmıyor: 4. kuşak görevde

Bartın'da 100 yıllık demircilik mesleğini sürdüren Halil Ak (56), çırak bulamamaktan şikayetçi. Demirciler Sokağı'nda mesleğin son temsilcisi olan Ak, "Bu sokakta eskiden 70 tane demirci dükkanı varmış ama şimdi sadece ben kaldım" dedi.

Ak, 24 yaşında babası Ahmet ve amcası Mehmet Ak'ın yanında çırak olarak 30 metrekarelik dükkanda çalışmaya başladı. 32 yıldır mesleğini tek başına sürdüren Halil Ak, dükkanında kazma, orak, saban demiri, çapa, balta, keser ve çeşitli mutfak bıçakları üretiyor. Eski tarım aletlerini de onarıp yeniden kullanıma kazandırıyor.

MESLEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Dedesinin babasından kalan mesleği 4'üncü kuşak olarak sürdüren Halil Ak, "Şu anda bu mesleği ben devam ettiriyorum. Ben 4'üncü kuşağım ama bizden sonra bitti." dedi.

ÇIRAK BULAMIYORLAR

Halil Ak, "Ben kendim 32 senedir bu işi yapıyorum. Çalıştık, emekli olduk. Buraya çırak bulamıyoruz, bu konuda çok sıkıntımız var. Bizim mesleğimizi yeni nesil; kirli, yorucu ve çalışma süresi uzun diye tercih etmiyor. Gençlerin bu mesleğe merakı yok. Biz de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte baltanın ve kazmanın Çin'den geldiğini belirten Ak, "Emek harcayarak demir yapan kalmadı. Bartın'da da mesleğin son temsilcisi biz kaldık" dedi.