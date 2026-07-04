Amerika Birleşik Devletleri'nde İç Savaş (Civil War) öncesi döneme ait tarihi bir çiftlikte yürütülen incelemeler, tarihçileri ve arkeologları heyecanlandıran sıra dışı bir keşifle sonuçlandı. Aquachigger'ın haberine göre eski bir ahırın tabanında yer alan devasa bir tahıl silosunun hemen altında, varlığı bugüne kadar gizli kalmış karanlık bir oda bulundu.

Odayı ilk bulan araştırmacıların aktardığı detaylar, yapının mimari zekasını ve arkasındaki yasadışı geçmişi gözler önüne serdi. Ahırın üst kısmında bulunan tahıl silosu, sadece bir depolama alanı değil, aynı zamanda kusursuz bir kamuflaj aracıydı.

Uzmanlar, siloda fermente olan (mayalanan) tahılların çevreye yaydığı yoğun ve baskın kokunun, alttaki gizli odada üretilen yasa dışı yüksek alkollü içkilerin kokusunu tamamen maskelemek için kasıtlı olarak kullanıldığını belirledi. Bu sayede dönemin kaçakçıları, hemen üstlerinde tonlarca ekin varken yerin altında kolluk kuvvetlerine yakalanmadan tonlarca yasa dışı içki üretmeyi başardı.

İçki yasağı döneminin taşra mafyası

Keşif, odanın sadece ürpertici bir sığınak olmadığını, Amerika'nın 1920 ile 1933 yılları arasında uyguladığı ve tarihe "Büyük Yasak" olarak geçen dönemde, taşradaki yasadışı organizasyonların merkezi olduğunu kanıtladı.

Şehirlerde Al Capone gibi mafya liderleri sokakları ele geçirirken, kırsal kesimdeki çiftçiler ve kaçakçılar da bu tür gizli yeraltı odalarında "Moonshine" (kaçak viski) üreterek büyük servetler kazanmıştı.

Tarihi ahırın altında bulunan bu gizli bölme, Amerikan taşrasının yasa dışı geçmişine ait kayıp bir bölümü gün yüzüne çıkarırken, yapının koruma altına alınarak müze statüsünde değerlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.