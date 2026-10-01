Ukrayna metalürji sektöründe yaşanan kriz derinleşirken, büyük tesislerin faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte ülkede tarihi bir durgunluk yaşandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, eylül ayında son 100 yılda ilk kez bir hafta boyunca ülke genelinde hiç çelik üretimi yapılmadığını duyurdu.

RUS SALDIRILARININ ARDINDAN DURDURULDU

Üretimin yakın zamana kadar ArcelorMittal’in Krivoy Rog’daki tesisi, Metinvest Grubu’na ait Zaporojstal fabrikası ve bazı küçük ölçekli işletmelerde devam ettiği aktarılırken, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından Zaporojstal metalürji tesisinin ağustos ayında operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna’nın çelik endüstrisinden tamamen yoksun kaldığını dile getirdi.

Sektördeki duraklamanın ekonomik bilançosu ağırlaşırken Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Ukrayna hükümetine resmi bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog’daki dev tesiste faaliyetlerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatılmasının mevcut şartlarda mümkün olmadığını açıklayarak, bu durumun yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybına yol açmasının beklendiğini kaydetti.