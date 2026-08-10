Ukrayna’nın Rivne bölgesine bağlı Kostopil kentinde ikamet eden Alla Kiptel, Velıka Lyubaşa köyü sınırları içerisindeki Ruda çiftliğinde yer alan 100 yıllık tarihi konutu satın aldığını açıkladı. Suspilne basın kuruluşuna değerlendirmelerde bulunan Kiptel, uzun süredir metruk halde bulunan yapının ihya sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Atalarının da geçmişte aynı bölgede yaşadığını belirten Kiptel, eşiyle birlikte bölgedeki ilk konutu satın almalarının ardından babası için de bitişik konumda ikinci bir mülk edindiklerini ifade etti. Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan ve bakımsız kalan 100 yıllık ahşap yapı için şubat ayından bu yana her hafta sonu düzenli bakım ve altyapı çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

TARİHİ ESERLER VE ANTİK UNSURLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yapı içerisindeki ilk incelemelerde önceki maliklerden kaldığı tespit edilen tarihi nitelikteki nesnelere ulaşıldı. İç mekanda bulunan eski bir İncil, döneme ait tablolar ve kondisyonunu korumuş ahşap bir sandık koruma altına alındı. Kiptel, söz konusu nesnelerin restorasyon süreçlerinin ardından yapının özgün dokusunu korumak amacıyla muhafaza edileceğini bildirdi.

Mülk sınırları içerisinde yer alan ve yapı ile emsal yaşta olduğu değerlendirilen asırlık armut ağacının ise çevre sakinlerinin rehberliği doğrultusunda kesilmesinden vazgeçildiği, verimliliğini sürdürmesi sebebiyle doğal haliyle korunacağı aktarıldı.