Tver bölgesinde yer alan tarihi Torzhok kentinde yürütülen arkeolojik kazılar, Çarlık Rusyası dönemine ait devasa bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Bir evin temelinde gerçekleştirilen kurtarma kazıları sırasında, seramik bir kap içerisinde gizlenmiş 409 adet altın ruble bulundu. Uzmanlar, bulunan hazinenin güncel nümismatik ve altın değerinin yaklaşık 20–22 milyon dolar seviyesinde olduğunu öngörüyor.

KAP İÇERİSİNDE ONLARCA SİKKE BULUNDU

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi ekipleri tarafından koordine edilen çalışmalarda, Sadovaya Caddesi üzerindeki eski bir yapının zemininde "kandyushka" olarak adlandırılan, seramik bir kap tespit edildi.

Kap içerisinden çıkan sikkelerin dökümü şu şekilde:

387 adet 10 rublelik altın sikke

10 adet 5 rublelik altın sikke

10 adet 15 rublelik altın sikke

2 adet 7,5 rublelik nadir altın sikke

Sikkelerin basım tarihlerinin 1848 ile 1911 yılları arasında değiştiği; büyük çoğunluğunun son Rus Çarı II. Nikolay, bir kısmının ise I. Nikolay ve III. Aleksandr dönemlerine ait olduğu teyit edildi.

KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Arkeologlar ve tarihçiler, hazinenin saklanma zamanlamasına ilişkin güçlü bir veri seti üzerinde birleşiyor. Sikkelerin en gencinin 1911 tarihli olması, hazinenin 1917 Rus Devrimi sırasında veya hemen sonrasında yaşanan mülkiyet el koymaları ve iç karışıklık döneminde gömüldüğüne işaret ediyor.

Arşiv kayıtları, kazı alanındaki bölgede 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında 24 farklı ailenin ikamet ettiğini gösterse de, servetin tam olarak hangi aileye ait olduğu henüz netlik kazanmadı. Hazinenin, sahibi tarafından "daha sonra geri alınmak üzere" saklandığı ancak sahibinin bir daha geri dönemediği tahmin ediliyor.

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yapılan hesaplamalara göre, 4.085 ruble tutarındaki bu toplam miktar, 1916 yılındaki döviz kurlarıyla yaklaşık 610 ABD dolarına tekabül ediyordu. Ancak günümüzde, paraların nadirliği, altın saflığı ve setin bozulmamış olması nedeniyle toplam değerin 20 ila 22 milyon dolar bandına ulaştığı belirtildi.

Taşınmaz kültür varlığı statüsündeki bu önemli buluntu, gerekli tasnif ve restorasyon işlemlerinin ardından sergilenmek üzere Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi envanterine devredildi.