Arizona ekosisteminde yaklaşık bir asır önce besin kaynağı ve av hedefi olarak başlatılan bir biyolojik hamle, bugün bölgenin en büyük doğa felaketlerinden birine dönüştü. 1920'li yıllardan 1982'ye kadar bölgedeki su kaynaklarına salınan Amerikan boğa kurbağaları, evrimsel dengesi olmayan yerel türleri yok etme noktasına getirdi.

YEMEK İÇİN GETİRİLDİ TÜM BÖLGEYİ YUTUYOR

Doğu Amerika kökenli olan ve yüksek adaptasyon yeteneğiyle öne çıkan bu dev kurbağalar, Arizona'nın sulak alanlarında hızla çoğalarak besin zincirinin en üst sırasına tırmandı. Böceklerden kuşlara, küçük memelilerden sürüngenlere kadar önüne çıkan her şeyi avlayan işgalci tür, özellikle bölgenin nadir canlılarından kuzey Meksika çizgili yılanı için ölümcül bir tehdit haline geldi.

YILANLAR KENDİ AVCISININ YAVRUSUYLA BESLENİYOR

Ekosistemde yaşanan en ilginç durum ise çizgili yılanlar ile boğa kurbağaları arasındaki ilişki oldu. Yılanlar küçük kurbağa yavrularını avlarken, büyüyüp devasa boyutlara ulaşan yetişkin boğa kurbağaları ise henüz üreme çağına gelmemiş genç yılanları yutuyor. Neslini devam ettirme fırsatı bulamadan av olan genç yılanlar nedeniyle, türün ABD'deki tarihi yaşam alanlarının yüzde 90'ında yok olduğu veya kritik seviyelere gerilediği bildiriliyor.

TEK SEFERDE TAM 20 BİN YUMURTA BIRAKIYOR

İstilacı türle mücadeleyi zorlaştıran en büyük etken ise yüksek üreme kapasiteleri ve hareket kabiliyetleri. Tek bir dişi boğa kurbağası tek seferde yaklaşık 20.000 yumurta bırakabilirken, genç kurbağaların haftalar içinde 10 kilometreden fazla mesafe katettiği belgelendi.

23 YILDIR İSTİLAYI DURDURMAK İÇİN SAVAŞTILAR

Bölgedeki doğa koruma ekipleri 1990'lardan bu yana istilayı durdurmak için adeta savaş veriyor. Ekipler ağlar, özel tuzaklar ve elle toplama yöntemlerinin yanı sıra, üremeyi tamamen kesmek için bazı rezervuarları tamamen boşaltma yoluna gidiyor. Nitekim Cienega Creek bölgesinde yürütülen kararlı mücadele sonucu 2013 yılında boğa kurbağaları tamamen temizlendi ve yerli leopar kurbağası popülasyonu yeniden yükselişe geçti.