Yaklaşık 18 metre uzunluğundaki vagonun taşınması projenin en zorlu aşamalarından biri oldu. Özel ekipmanlarla gerçekleştirilen operasyonun ardından çift, tarihi yapıyı yeniden kullanıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

6 AYDA YENİDEN HAYAT BULDU

Restorasyon süreci yaklaşık 6 ay sürdü. Çalışmalar sırasında vagonun tarihi karakterinin korunmasına büyük önem verildi. Çift, yapının yaklaşık yüzde 98'ini koruyarak yalnızca gerekli onarım ve modernizasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

Elektrik sistemi, yaşam alanları ve günlük kullanıma yönelik ihtiyaçlar eklenirken, vagonun orijinal görünümünün büyük bölümü muhafaza edildi. Böylece tarihi dokusunu kaybetmeden modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

HURDADAN TURİZM TESİSİNE

Yenileme çalışmalarının ardından eski tren vagonu, kısa süreli konaklama hizmeti veren sıra dışı bir tesise dönüştürüldü. İç bölümde oturma alanları, yatak odası, mutfak ve dinlenme bölümleri oluşturulurken, dış kısım da ziyaretçilerin vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi.

Yalnızca 3 bin dolara satın aldıkları tarihi vagonu altı ayda baştan aşağı yenileyen Tyler çifti, projeyi tamamladıktan sonra yapıyı gelir getiren bir konaklama işletmesine dönüştürdü. Bir zamanlar hurdaya ayrılması beklenen tren vagonu, bugün ziyaretçilerden rezervasyon alarak sahiplerine gelir sağlayan sıra dışı bir turizm tesisine dönüşmüş durumda.

Bir zamanlar kullanılmaz halde bulunan tarihi vagon, bugün hem turistik amaçla değerlendiriliyor hem de tarihi yapıların yeniden kullanılabileceğine dair dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.

TARİHİ YAPIYI KORUMAYI TERCİH ETTİLER

Tyler çifti, projede en önemli hedeflerinin vagonu tamamen yenilemek değil, geçmişini koruyarak geleceğe taşımak olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım sayesinde yaklaşık bir asırlık tren vagonu, hurdaya gitmek yerine yeni bir kullanım alanı kazanmış oldu.