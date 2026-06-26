Birleşik Krallık’ta monarşinin geleceğini tartışmaya açan şeffaflık hamlesi doğrudan saraydan geldi. Buckingham Sarayı, tarihinde ilk kez hükümdarın ödediği gelir vergisi miktarını resmi raporlarla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Kral III. Charles, saltanatının ilk iki mali yılında Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi'ne (HMRC) milyonlarca sterlin vergi ödedi.

BBC'nin finansal analizlerine göre Kral III. Charles, ödediği bu devasa miktarlarla Birleşik Krallık’ta en yüksek vergiyi veren ilk 100 mükellef arasında yer aldı.

Sarayın resmi açıklamasına göre Kral III. Charles ve tahtın varisi Prens William’ın ödediği vergi miktarları şu şekilde kayıtlara geçti:

Kral III. Charles (2023-2024 Dönemi): 11,7 milyon sterlin

Kral III. Charles (2024-2025 Dönemi): 12,9 milyon sterlin

Prens William (Son Mali Yıl): 7,8 milyon sterlin

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından "Galler Prensi" unvanını alan ve Cornwall Dükalığı gelirlerini devralan Prens William'ın, bu unvandan sonra ödediği toplam vergi miktarı ise şimdiden 20 milyon sterlini aşmış durumda.

Halkın parası nereye gidiyor?

Yayınlanan şeffaflık raporu sadece ödenen vergileri değil, devletin kraliyet ailesine resmi görevler, personel maaşları ve saray bakımları için bağladığı bütçeyi (Egemenlik Ödeneği / Sovereign Grant) de ortaya koydu.

Verilere göre, 2024/25 yılında 86,3 milyon sterlin olan hibe miktarı, 2025/26 mali yılında 132,1 milyon sterline yükseldi. Saray yetkilileri bu bütçenin neredeyse yarısının, Birleşik Krallık için sembolik öneme sahip tarihi kraliyet saraylarının aslına uygun korunmasına harcandığını belirtti.

Bu bütçe artışının en büyük nedeni ise Kraliyet Mülkleri'nden (Crown Estate) elde edilen karların patlama yapması oldu. Özellikle deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri için kiralanan arazilerden elde edilen devasa gelirler, hazineye giren parayı ve dolayısıyla kraliyete ayrılan payı artırdı.

Buckingham Sarayı'nda tarihi karar: Kral taşınmayacak

Mevcut mali yılda, Buckingham Sarayı’nın uzun süredir devam eden devasa yenileme programının son aşaması için yaklaşık 138 milyon sterlinlik bir ödenek kullanılacak. Saray, bu büyük restorasyon bittikten sonra bütçenin kademeli olarak düşürüleceğini açıkladı.

Ancak raporun en dikkat çekici detaylarından biri Kral III. Charles'ın ikametgah kararı oldu. Saray, restorasyon çalışmaları tamamen bitse bile Kral Charles'ın Buckingham Sarayı'na kalıcı olarak taşınmayacağını resmen doğruladı. Bu kararın arkasında, tarihi sarayı turistler ve ziyaretçiler için çok daha erişilebilir, halka açık bir kültür merkezi haline getirme vizyonu yatıyor.