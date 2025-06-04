Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, yaklaşık 40 yıl önce ekilen Agave ağacı bulundu. Bir sitede oturan ev sahibi Mikail Boğazlıoğlu'nun bahçesinde bulunan Agave ağacı, ömründe bir kez çiçek açması ile biliniyor.

Bahçesinde bulunan Agave bitkisi ile ilgili olarak Mikail Boğazlıoğlu, "Ben 24 yıl önce bu evi almıştım. Arkamda gördüğünüz bu kaktüs, ben geldiğimde de burada bulunuyordu. Tahminen bu bitki 30- 35 yıl önce buraya dikilmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 60 ila 100 yıl arası ömrü varmış. Bahçemizdeki bu bitkinin çiçek açmasını görmeyi temenni ediyoruz. Bitkinin başına bir şey gelmemesi için ilgi hassasiyet gösteriyoruz, inşallah çiçek açtığını da görmek nasip olur" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de bulunan ve ender bir tür olan Agave ağacı, ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açmasıyla biliyor. Ayrıca, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' kapsamında koruma altında bulunuyor.

Agave ağacına zarar vermenin cezası ise yaklaşık 400 bin Türk Lirası.