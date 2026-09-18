Son yapılan zamla birlikte motorinin litresi 100 lirayı aştı. AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” hedefindeki 100’ü hatırlatan siyasiler, “Türkiye yüzyılı dediklerinde anlamalıydık” diye motorinin 100 lira olmasına gönderme yaptı. 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için destek isteyen Tayyip Erdoğan’ın, “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin dolarla, Euro’yla, faizle, enflasyonla nasıl mücadele edilir görün” dediği sözler yeniden gündem oldu. 2018’de 1 litre mazot sadece 5.60 lira iken bugün 102 liraya çıktı. Tam 18 kat artış oldu. Yeni Parti Lideri Özgür Özel, mazota gelen zammın her şeye yansıyacağını hatırlattı ve “Önerimiz; acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır. Giderayak millete daha fazla zulmetmeyin, gerekli adımları atın” dedi.

‘YÜZ’ÜNÜZ VAR MI?

2018 Haziran’da mazotun litresi 5.60 lira idi, bugün 102 liraya çıkarak tam 18 kat artış kaydetti.

Diğer bir ifadeyle 8 yılda mazotun litresi yüzde 1721 artışla rekor kırdı. Rekor tablo için “Verdik yetkiyi gördük etkiyi” ifadesine atıf yapan vatandaşlar “Verdik yetkiyi gördük etkiyi” diye pişmanlığını dile getirdi. Saadet Partisi de mazot artışını gösteren fiyat listesini Türkiye 100 yılı hedefiyle karşılaştırdı. SP Lideri Mahmut Arıkan, bu konuda partisinin hazırladığı görseli “Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık!” diye paylaştı.

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi’nin hazırladığı görseli “Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık!” diye paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan da mazotun 100 lira olmasına tepki göstererek, “Akaryakıt tabelasında YÜZünüz var. İmralı’ya villa yapmaya YÜZünüz var. Faize trilyonlar akıtmaya YÜZünüz var. Peki; Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, şehit anasının yüzüne bakmaya YÜZünüz var mı” diye sordu.

100 liranın 20 lirası ÖTV ve KDV

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, mazota yapılan zammın ardından 100 liralık fiyatın 20 lirasının ÖTV ve KDV’den oluştuğuna dikkat çekti. Özel, şunları söyledi: “2009’da tedavüle giren 100 liralık banknotumuz, o gün 40 litre mazot alıyordu. Bugün aynı 100 lira, sadece 1 litre mazot alacak. Sayın Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde, ‘Gabar’da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğunu’ müjdelerken mazotun litresi 20 liraydı.” Özel, mazota gelen zammın, pompada kalmayacağını, meyve-sebzeden okul servisine kadar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacağına vurgu yaptı.

Özgür Özel

Vergileri acil kaldırın

“Mutfaklarda et değil, daha fazla dert kaynayacak. Artık vatandaşın bu yükü taşıyacak takati kalmamıştır” diyen YENİ Parti Lideri Özgür Özel, şunları kaydetti: “YENİ Parti olarak önerimiz; acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır. Dünyanın en yüksek faizlerini öderken, yollara ve köprülere fahiş garanti bedelleri aktarırken hesap yapmayanların eli, sıra vatandaşa geldiğinde titremeyecek. Giderayak millete daha fazla zulmetmeyin, gerekli adımları atın. Zaten YENİ Parti iktidarında bu adaletsizlik kökünden çözülecek.”