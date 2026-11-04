Konya Ovası’nı suyla buluşturacak ‘100 yıllık rüya’ olarak tanımlanan Mavi Tünel Projesi, düzenlenen törenler, açılışlar, duyurular ve verilen müjdelerle gündeme geldi ancak tünel hala bitmedi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, “Tamamlanmayan bu projenin 8 kere açılışı yapıldı ama su problemi bitmedi. Havza her yıl 2 milyar metreküp su açığı veriyor. Bu ova susuz kalırsa Türkiye’nin sofrası susuz kalır” dedi.

Mavi Tünel’in iki ucu 2011’de törenle birleştirildi. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, 16 Aralık 2012’de Konya’da Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı’nın açılışını yaptı. Erdoğan, iki yatırımın tamamlandığını açıkladı ve Konya Ovası’nın susuzluğuna son verileceğini belirtti. Ovaya ilk su 22 Mayıs 2015’de ulaştı. İçme suyu arıtma tesisi de 2 Haziran 2018’de tamamlandı. Şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKTE

CHP’li Bektaş ‘’Konya Ovası toprak zengini ama su fakiri. Her yıl yaklaşık 2 milyar metreküp su açığı veriyoruz. Yılan hikayesine dönen Mavi Tünel Projesi de bitmedi. Buna rağmen 8 kere açılışı yapıldı. Mavi Tünel aldatmaca oldu. 3 bin obruk oluştu’’ dedi.

Bektaş, “Bu ova susuz kalırsa yalnızca Konyalı çiftçi değil Türkiye’nin sofrası susuz kalır ve bu durum Türkiye’nin gıda güvenliğini riske sokar” açıklaması da yaptı.

Açmaya doyamadılar

Konya’daki Mavi Tünel projesinde 2007’de inşaat başladı. 2011’de tünelin iki ucu törenle birleştirildi, 2012’de Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı açıldı. İçme suyu isale hattının temeli 2013’te atıldı, 2015’te tünel üzerinden ovaya ilk su verildi. 2018’de Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi, 2020’de Konya Ovası’nın 1, 2 ve 3’üncü kısımları açıldı. Son olarak 2025’te Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin inşaatı törenle başladı. Böylece projenin farklı aşamalarında sekiz ayrı açılış ve temel atma töreni düzenlendi.