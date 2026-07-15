Britanya'nın denizaşırı toprağı Cebelitarık ile İspanya arasındaki sınırda yeni bir dönem başladı. 15 Temmuz 2026 gece yarısı itibarıyla iki taraf arasındaki sınır kontrolleri resmen sona erdi. Daha önce sınır karakolları ile 1908 yılında inşa edilen metal çit de kaldırılmıştı.

Alman yayın kuruluşu Tagesschau'nun aktardığına göre, 100 yılı aşkın süredir İspanya ile Cebelitarık arasında uygulanan sınır kontrolleri yeni anlaşmayla tarihe karıştı. Bundan böyle Britanya'ya bağlı bu denizaşırı bölgeye girişlerde Schengen sistemi uygulanacak.

GÜNDE 15 BİNDEN FAZLA KİŞİ SINIRI GEÇİYOR

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, düzenlemeyi "tarihi bir adım" olarak nitelendirerek, özellikle her gün sınırı geçerek çalışan binlerce kişi için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Her gün 15 binden fazla kişi İspanya'dan Cebelitarık'a geçiş yapıyor. Bu kişilerin büyük bölümünü işe gidip gelen çalışanlar oluşturuyor. Eski uygulamada özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzun araç ve yaya kuyrukları oluşuyor, geçişler saatler sürebiliyordu.

BREXİT SONRASI YENİ DÜZEN

Cebelitarık, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte AB dışında kalmıştı. Buna rağmen bölge halkının yaklaşık yüzde 96'sı, 2016'daki Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalınması yönünde oy kullanmıştı. Ancak referandum sonucunun ardından Cebelitarık da Birleşik Krallık ile birlikte AB'den ayrılmak zorunda kaldı.

Cebelitarık'ın statüsü uzun yıllardır Madrid ile Londra arasında diplomatik anlaşmazlıklara neden oluyor. İspanya, bölgeyi hâlâ bir "koloni" ve hukuka aykırı şekilde işgal edilmiş toprak olarak değerlendirirken, Britanya ise egemenlik hakkını savunuyor. Cebelitarık 1704 yılında Büyük Britanya'nın kontrolüne geçmiş, bu durum 1713 tarihli Utrecht Antlaşması ile resmiyet kazanmıştı.