İngiltere'nin tartışmalı İngiliz model ve porno yıldızının pornografik faaliyetler iddiasıyla gözaltına alındığı ve ardından Bali’de tutuklandığı ortaya çıktı.

Bonnie Blue’nin BangBus denilen minibüste cinsel içerikli porno çekimleri için Bali’de bir minibüs satın aldığı ve Blue'nun, OnlyFans'ta henüz reşit olmayan genç erkeklerle ilişkisini sosyal medyadan yayınladığı belirtildi.

BANGBUS’TE REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARLA SEKS YAPTI TUTUKLANDI

Bali'de BangBus’un yasak olması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Bonnie Blue’nun özel tasarım minibüsü ile popüler eğlence mekanlarına seyahat ettiği ve her şeyi internete kaydettiği ardından gönderisinde "Çocuklar, liseye gidenler ve okula yeni başlayanlar, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bali'deyim, yani bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BİR GECEDE BİN ERKEKLE YATTI 'GURUR DUYUYORUM' DEDİ

1000 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini ve bundan gurur duyduğunu belirterek “Şaka yapmıyorum ailemde yaptığım işten çok mutlu ve beni destekliyor” ifadelerini kullandı.

ENDENOZYA YASALARI SERT

Endonezya yasaları, pornografik materyallerin üretimi, dağıtımı veya kamuya açık şekilde sergilenmesi gibi faaliyetleri yasaklıyor ve çocuklar söz konusu olduğunda daha ağır cezalar getiriyor.

KIZ KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bonnie Blues’in kız kardeşi ise yaptığı açıklamada "Gördüğünüz gibi tutuklandı. Henüz durum hakkında net bir bilgimiz yok, ancak daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz. Son 24 saat içindeki tüm desteğiniz için teşekkür ederiz. Bunun kamuoyuna açıklanmasını istemedik, ancak artık onun için mahremiyet kalmamış gibi görünüyor." dedi.