Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka belediyesinde kontrolsüz şekilde dolaşan 1000'den fazla inek, tarım alanlarına büyük zarar vererek trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

Şehir merkezine kadar inen 1000'den fazla büyükbaş hayvan nedeniyle Belediye Başkanı Saško Mitovski, merkezi hükümetten acilen 30 günlük kriz durumu ilan edilmesini talep etti.

Belediye Merkezi Yönetimden Destek Bekliyor

Belediye Başkanı Mitovski, mülkleri zarar gören vatandaşların da katıldığı basın toplantısında yerel imkanların bu büyüklükteki bir sorunun üstesinden gelmek için yetersiz kaldığını açıkladı.

Belediye Kriz Ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan raporda, hayvanların organize bir şekilde yakalanıp güvenli alanlara taşınması için ek mali kaynak, lojistik destek ve özel araç talep edildi.

Çiftçilerin kaybı 15 bin euroyu aştı

Yıllardır devam eden kontrolsüz hayvan yetiştiriciliği sorunu, bölge üreticilerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Yerel basına (MKD.mk) konuşan bir çiftçi, başıboş ineklerin geçen yıl tek başına 20 tondan fazla lahanasını yok ettiğini ve zararının 15 bin euroyu aştığını belirtti.

Vatandaşlar ortak tazminat davasına hazırlanıyor

Zarar gören vatandaşların hukuki süreç başlatabilmesi için Kriva Palanka Belediyesi, 3 Kasım itibarıyla tek merkezli bir hasar kayıt sistemi oluşturdu. Toplanan veriler, bölge halkının açacağı ortak tazminat davasına temel oluşturacak. Gözler şimdi Kuzey Makedonya Hükümetinin 30 günlük kriz durumu talebine vereceği yanıta çevrildi.