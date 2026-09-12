Kahvenizi nasıl içtiğinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verebileceğini hiç düşündünüz mü? Sade kahve tercih edenlerden bol sütlü latte sevenlere, buzlu kahveden kafeinsiz ve bitkisel sütlü seçeneklere kadar her kahve alışkanlığının farklı bir kişilik profiliyle ilişkilendirildiği araştırmalar bulunuyor.

Elbette bir kişinin yalnızca kahve siparişine bakarak karakterini kesin biçimde belirlemek mümkün değil, ancak bazı araştırmalar, kahve tercihleri ile belirli kişilik özellikleri arasında ilginç bağlantılar olabileceğine işaret ediyor.

Kaliforniya merkezli klinik psikolog Dr. Ramani Durvasula, kişilik özellikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Durvasula, 2013 yılında yayımladığı Why Do You Eat That? adlı kitabında, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına yer verdi. Çalışmada yiyecek tercihleriyle kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenirken, kahve seçimleri de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

KAHVENİZİ NASIL İÇTİĞİNİZ SİZİN HAKKINIZDA NE SÖYLÜYOR?

Sade kahve içiyorsanız...

Kahvesine şeker, süt veya şurup eklemeyi tercih etmeyenler genellikle daha sade seçimlerden hoşlanan kişiler olarak tanımlanıyor.

Durvasula'nın araştırmasında sade kahve tercih edenlerin verimli, geleneksel ve zaman zaman inatçı özellikler gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürülüyor. Bu kişiler, hayatlarında da işleri fazla karmaşıklaştırmadan doğrudan sonuca gitmeyi tercih ediyor olabilir.

Siyah kahveyle ilgili daha farklı bir bağlantı ise Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Araştırmada, siyah kahve ve bitter çikolata gibi acı tatları tercih etmekle kafein metabolizması arasında genetik bir ilişki bulunduğu belirtildi.

Araştırmanın yazarı Marilyn Cornelis'e göre bazı kişilerin kafeinin uyarıcı etkilerini daha hızlı metabolize etmesi, onları daha fazla kafein tüketmeye yöneltebiliyor.

Latte veya cappuccino seviyorsanız...

Kahvesini sütlü ve daha yumuşak içmeyi sevenler, kişilik araştırmalarında bambaşka bir profille ilişkilendiriliyor.

Durvasula'nın araştırmasına göre latte ve cappuccino tercih edenlerin sıcakkanlı, açık fikirli ve cömert olma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Başkalarına yardımcı olmaktan hoşlanan ve sosyal ortamlarda daha uyumlu davranan kişiler bu grupta öne çıkıyor.

Bu özelliklerin bir dezavantajı da olabilir. Başkalarını memnun etmeye fazla önem veren kişiler zaman zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atabiliyor.

Yani latte tercihi tek başına bir kişilik testi değil; yalnızca araştırmalarda ortaya çıkan ilginç bir ilişki.

Buzlu kahve içiyorsanız...

Buzlu kahve, özellikle son yıllarda kahve kültürünün en popüler seçeneklerinden biri haline geldi. Araştırmalarda ise bu tercihin daha spontane ve maceracı kişilik özellikleriyle ilişkilendirildiği görülüyor.

Durvasula'nın çalışmasına göre buzlu kahve seven kişiler daha çocuksu, yaratıcı ve hayal gücü yüksek özellikler gösterebiliyor. Plansız bir geziye son anda katılmak ya da anlık kararlar vermek bu kişilerin karakteristik özellikleri arasında değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, araştırmada bu grubun zaman zaman daha dürtüsel kararlar vermeye yatkın olabileceği de belirtiliyor.

Washington Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü Adam Drewnowski ise özellikle şeker ve aromalar eklenen soğuk kahvelerin zaman zaman gazlı içeceklere benzeyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle kahvenin kendisinden çok, içine eklenen şeker ve diğer bileşenlerin tüketim alışkanlığı açısından önem taşıyabileceğini belirtiyor.

Kafeinsiz kahve veya bitkisel süt tercih ediyorsanız...

Kahvesini sipariş ederken çok sayıda ayrıntıya dikkat edenlerin de kendine özgü bir profili olduğu öne sürülüyor.

Örneğin kafeinsiz kahve, yulaf sütü, köpüksüz kahve ya da belirli bir sıcaklıkta hazırlanmış içecekleri tercih eden kişiler, Durvasula'nın araştırmasında daha kontrollü ve mükemmeliyetçi özelliklerle ilişkilendiriliyor.

Bu kişiler ne istediklerini bilme, ayrıntılara dikkat etme ve belirledikleri standartlardan kolayca vazgeçmeme eğiliminde olabilir.

Öte yandan bu tür tercihler her zaman kişilik özelliği anlamına gelmiyor. Kafeinsiz kahve sağlık veya uyku düzeni nedeniyle, bitkisel süt ise beslenme tercihleri nedeniyle seçilebilir.

Peki gerçekten kahve siparişimiz kişiliğimizi gösteriyor mu?

Kahve tercihlerinin kişilik hakkında bazı ipuçları verebileceğine ilişkin araştırmalar bulunsa da, bunları kesin bir kişilik testi olarak değerlendirmek doğru olmaz.

Bir kişinin sade kahve içmesi onun mutlaka inatçı, latte içmesi ise kesinlikle insanları memnun etmeye çalışan biri olduğu anlamına gelmez. Kahve seçimini damak tadı, sağlık, beslenme alışkanlıkları, kültür ve hatta o günkü ruh hali bile etkileyebilir.

Yine de bir sonraki kahve siparişinizde fincanınıza bakıp kendinizle ilgili bu özelliklerden hangilerinin size uyduğunu düşünmek oldukça eğlenceli olabilir.