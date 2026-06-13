

Almanya’nın en büyük demiryolu yatırımlarından biri olarak görülen Stuttgart 21 projesi, yeni bir teknik sorun nedeniyle yeniden gündeme geldi. Club Feroviar’ın aktardığı bilgilere göre Deutsche Bahn, daha önce belirlenen teslim tarihlerine yetişebilmek amacıyla 1.000 kilometreden fazla kablo ve boru hattını hatalı şekilde döşedi. Bu hatalı altyapının önemli bir bölümünün sökülüp yeniden yapılması gerekiyor.

Sorunun temelinde, dijital sinyalizasyon sistemine ait nihai teknik planlama tamamlanmadan inşaat sürecinin başlatılması yer alıyor.

DİJİTALLEŞME PLANI TAMAMLANMADAN BAŞLAYAN İNŞAAT

Stuttgart 21, Almanya’nın ilk büyük ölçekli tamamen dijital demiryolu merkezi olma hedefiyle tasarlandı. Proje kapsamında hatların ve trenlerin Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ile donatılması ve merkezi dijital kontrol sistemleri üzerinden yönetilmesi planlanıyor. Ancak süreç ilerlerken, planlamanın netleşmemiş olması ciddi uyumsuzluklara yol açtı. Özellikle bazı bölümlerde altyapı çalışmaları devam ederken dijital sistem tasarımının kesinleşmemiş olması, geniş çaplı yeniden işçilik ihtiyacını doğurdu.

Başlangıçta tamamen dijital bir sistem öngörülürken, ilerleyen süreçte yük trenlerinin ETCS uyumlu olmadan bazı güzergâhlarda çalışmaya devam edeceği ortaya çıktı.

Bu durum, belirli bölgelerde hem geleneksel sinyalizasyon sistemlerinin korunmasını hem de yeni dijital altyapının aynı anda kurulmasını zorunlu hale getirdi. Böylece proje, planlanandan daha karmaşık bir yapıya dönüştü.

EK BORU HATTI DÖŞENDİ, MALİYET ARTTI

Gecikmeler nedeniyle, daha önce tamamlanmış bazı altyapı bölümlerine yeniden müdahale edilmesi gerekti. Bu da kilometrelerce yeni kablo ve boru hattının ek olarak döşenmesini zorunlu kıldı.

Ayrıca 2026 için planlanan kısmi açılış hedefinin artık gerçekçi olmadığı belirtiliyor.