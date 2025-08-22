Zirai don, bu yıl özellikle kiraz ağaçlarını yaktı. Pek çok üretici ürün alamazken, bazı bölgelerde kiraz tamamen tükendi. Pazara ulaşan sınırlı miktardaki ürünün fiyatı ise cep yaktı. Türkiye’de kirazın kilosu 1000 liraya kadar çıktı. Hatta bazı semt pazarlarında tezgahlarda kiraz hiç görülmedi. Bu durum, tüketicilerin büyük kısmını kiraza hasret bıraktı.

T ÜRK K İRAZI SADECE T ÜRK İYE'YE PAHALI

Türkiye’de fiyatların durdurulamaz şekilde artması tartışma yaratırken, Norveç’te bir zincir markette Türk kirazı 89 kron (yaklaşık 355 lira ) fiyatıyla satışa çıkarıldı.

Üstelik market, yüzde 15 indirim uygulayarak fiyatı 300 lira seviyesine kadar düşürdü. Bu gelişme, “Türkiye’de 1000 lira olan kiraz, Norveç’te nasıl 300 liraya satılıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

T ÜRK İYE LİDER KONUMDA

Türkiye, kiraz ihracatında dünyada 4. sırada yer alıyor. 2024'te 209 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirildi. En çok kiraz alan ülkeler arasında Almanya, Rusya ve Norveç öne çıkıyor. Ancak bu yıl yaşanan don felaketi nedeniyle hem üretim hem de ihracat rakamlarında ciddi düşüş görüldü.