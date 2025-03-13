Google'ın yapay zeka görüntü oluşturucusu İmage Fx, bilim insanlarının öngörülerinden yola çıkarak 1000 yıl sonra insanlığın evrimsel sürecini tahmin etti.

Beyinleriniz Küçülebilir!

Bilgisayarlar ve yapay zeka birçok zihinsel işi üstlendiğinde, büyük bir beyne ihtiyacımız kalmayabilir. Galler Üniversitesi'nden Profesör Robert Brooks'a 'a göre 3025 yılında insan beyninin bugüne kıyasla daha küçük olması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler 'Herkes birbirine benzeyecek mi?' sorusunu akıllara getirdi!

Kültürel karışım arttıkça, uzmanlara göre insanlar daha tek tip bir görünüme sahip olacak. Tahminler, ortalama bir insanın daha koyu tenli olacağını ve günümüzün kültürel karışım bölgeleri olan Moreşıs veya Brezilya’daki insanlara daha çok benzeyeceğini öne sürüyor.

Günümüzde ABD'deki mevcut eğilimler, ırklar arası evliliklerin giderek daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Eğer bu eğilim devam ederse, insanlar genetik olarak daha çeşitli, ancak görünüm açısından daha homojen hale gelebilir.

Daha Kısa Ama Daha Dayanıklı İnsanlara Dönüşebiliriz!

Nasıl yani boyumuz mu kısalacak şimdi. Geçmişte, evrimi yönlendiren en büyük güç, insanların üreme şansı bulamadan ölmesi ve genlerini aktaramamasıydı. Ancak modern tıp sayesinde, giderek daha fazla insan yeterince uzun yaşayıp çocuk sahibi olabiliyor. Bu da, farklı bir mekanizmanın hangi genlerin yaygınlaşacağını belirleyeceği anlamına geliyor.

Taş devrinden günümüze kadar evrim geçiren insanlar, 1000 yıl sonra daha erken olgunlaşan ve daha kısa boylu bireylere dönüştürerek avantajlı hale getirebilir.

Bazı bilim insanları, bu durumun gelecekte insanları daha kısa boylu hale getirebileceğini öne sürüyor.

Uzaylı İnsanlara mı dönüşeceğiz?

Mars’a veya başka gezegenlere yerleşirsek, düşük yerçekimi nedeniyle daha uzun ve ince uzuvlara sahip olabiliriz. Belki de dev gözlü, soluk tenli bir insan türüne dönüşeceğiz!

Eğer insanlığın bir kısmı uzaya taşınırsa, bu grup zamanla Dünya'da kalanlardan farklı bir tür haline gelebilir. Mars'taki insanlar, daha düşük yerçekimine uyum sağlamak için daha uzun ve ince uzuvlara sahip olabilir. Ayrıca, düşük ışık seviyelerine uyum sağlamak için daha büyük gözler veya daha soluk bir ten rengi geliştirebilirler.

NASA’nın verilerine göre, astronotlar düşük yerçekimi nedeniyle uzayda ilk birkaç gün içinde yaklaşık yüzde 3 oranında uzayabiliyor.

Gelecekte, bu tür değişimler kalıcı hale gelerek insan türünün evriminde yeni bir sayfa açabilir.

Herkes çok zeki ve genetik hastalığı olmayan bireyler mümkün mü?

Gelecekte KRİSPER gibi teknolojilerle ebeveynler çocuklarının özelliklerini seçebilir. Zeka, sağlık ve fiziksel görünüm, doğal evrimden çok teknolojiyle şekillenebilir.