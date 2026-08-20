Toplam 60 odası ve 5 bin 300 metrekarelik kapalı alanı bulunan tarihi yapı, bir asırdan uzun süredir aynı ailenin özel mülkiyetinde yer alıyordu.

BİN YILLIK TARİH VE MİMARİ YAPISI

1. yüzyılda savunma amacıyla inşa edilen Arcos Kalesi, 14. yüzyılda yapılan düzenlemelerle Arcos Düklerinin ikametgahı olan bir konut sarayına dönüştürüldü. Guadalete Vadisi’ne hakim 100 metrelik bir kaya kütlesi üzerine kurulan yapı, İspanya'nın güneyindeki en dikkat çekici tarihi konutlar arasında gösteriliyor.

Kompleks içerisinde 12 yatak odası, 10 banyo, 25 metre uzunluğunda özel bir kütüphane, tonozlu tavanlar ve vadi manzarasına sahip geniş teraslar yer alıyor. Surların iç kısmında ise mersin ağaçları ve servilerle çevrili avlular ile geniş bahçeler bulunuyor.

104 YIL SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKARILDI

Kale, 1922 yılında yapının yıkılmasını önlemek amacıyla Tamarón Santiago de Mora-Figueroa Markizi ailesi tarafından satın alındı. Satın alma tarihinden bu yana özel mülkiyette tutulan ve aslına uygun restorasyon süreçlerinden geçen kale, 104 yıl sonra ilk kez piyasaya çıkarıldı.

Özel mülk statüsü taşıması nedeniyle turistik ziyarete kapalı tutulan tarihi yapıya dışarıdan erişim sağlanamıyor. Kale kapıları, mevcut mülkiyet kuralları gereği yalnızca yılda dört gün düzenlenen özel açık günlerde ziyaretçilere açılıyordu.