İsveç’te 1980 yılında bir bit pazarından yaklaşık 1,84 euro (yaklaşık 101 lira) karşılığında satın alınan Buddha heykeli, Stockholm’de düzenlenen açık artırmada 224 bin 250 euroya (yaklaşık 12 milyonun üzerinde) alıcı buldu.

Kırk yılı aşkın süre boyunca sahibinin evinde sıradan bir dekorasyon objesi olarak tutulan yaldızlı bronz heykel, sahibinin orijinalliğini ve geçmişini öğrenmek amacıyla bir müzayede evine başvurması üzerine incelemeye alındı. Doğu sanatı uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, eserin Çin’deki Ming Hanedanı dönemine ait olduğu belirlendi.

Müzayede evi Stockholms Auktionsverk tarafından yapılan açıklamada, Buddha Şakyamuni’yi tasvir eden eserin İmparator Yongle dönemindeki saray atölyelerinde üretildiği ve dönemin üst düzey yetkilileri ya da manastırlar için hazırlandığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TEKLİF GELDİ

11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Asian Fine Art Sale" başlıklı müzayedede satışa sunulan eser için salondan, telefonla ve çevrim içi platformlardan çok sayıda koleksiyoncu teklif verdi. Yoğun katılımın ardından heykel, beklenenin üzerinde bir fiyatla alıcı bularak açık artırmanın en yüksek bedelle satılan parçalarından biri oldu.

Uzmanlar, Yongle dönemine ait bu nitelikteki eserlerin büyük bölümünün British Museum gibi müze koleksiyonlarında yer aldığını, özel koleksiyonlarda ortaya çıkmasının ise oldukça nadir görülen bir durum olduğunu bildirdi.