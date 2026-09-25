Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla sorgulatan "Dragon Hacker" isimli paneli takibe aldı. Operasyon kapsamında panelin kurucuları gözaltına alındı.

101 MİLYON KİMLİK, 118 MİLYON GSM VERİSİ TESPİT EDİLDİ

Uzman ekiplerin yasa dışı sorgu paneline ait sunucularda yaptığı derinlemesine teknik incelemelerde skandalın boyutu ortaya çıktı. Sunucularda; 101 milyon kimlik bilgisi ile T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş 118 milyon GSM numarası verisi bulunduğu saptandı.

Söz konusu yapının sadece sorgu paneli olarak değil; oltalama (phishing) altyapıları, dolandırıcılık faaliyetleri, veri temini ve siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir suç üssü olarak kullanıldığı belirlendi.

SİSTEMİN KURUCUSU VE REKLAMCISI YAKALANDI

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda paneli kuran ve yayan 2 kritik isim tespit edildi. Yasa dışı sistemin kurucusu ve yöneticisi olduğu saptanan Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan belirlendi.

24 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla her 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere, sabit disklere ve SIM kartlara el konuldu.

VERİLERİN KAYNAĞI VE BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

El konulan dijital materyaller üzerinde; devasa boyuttaki kişisel verilerin hangi kaynaklardan ve ne zaman sızdırıldığı, kimlere satıldığı, sistemi kullanan diğer aktörler ve olası dolandırıcılık bağlantılarının tespiti amacıyla başlatılan çok yönlü inceleme devam ediyor.