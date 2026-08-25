Avustralya'da 1935 yılında şeker kamışı tarlalarındaki zararlılarla mücadele amacıyla Hawaii'den getirilen baston kara kurbağalarının yol açtığı ekolojik kriz 90’ıncı yılına girdi. Tarım zararlısı gri sırtlı şeker kamışı böceğine karşı biyolojik mücadele amacıyla doğaya salınan tür, aradan geçen sürede 1,2 milyon kilometrekareden fazla alana yayıldı.

101 TANE CANLI KURBAĞA İLE BAŞLAYAN SÜREÇ MİLYONLARA ULAŞTI

Entomolog Reginald Mungomery tarafından 1935 yılında Hawaii’den getirilen 101 canlı kurbağa ile başlayan süreçte, ilk salımlar Queensland bölgesinde gerçekleştirildi. Gündüz vakti ve toprak seviyesinde avlanan kurbağaların, gece saatlerinde şeker kamışı saplarının üst kısımlarında bulunan gri böcek türünü tüketmediği tespit edildi.

İlk onlarca yılda yıllık ortalama 10 kilometre hızla yayılan kurbağa popülasyonunun ilerleme hızı, son dönemde Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki batı cephesinde yıllık 40 ila 60 kilometreye ulaştı.

Yapılan araştırmalar, istila hattının en önünde yer alan kurbağa popülasyonlarında kademeli fiziksel değişimler gerçekleştiğini ortaya koydu. Mekansal ayıklanma süreci sonucunda front hattındaki bireylerde şu özellikler kaydedildi: Bacak boyunda uzama, kafatası morfolojisinde değişim, günlük hareket kapasitesinin 10 metreden 20-200 metre aralığına yükselmesi.

YEREL FAUNA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Omuz bölgesindeki bezlerden salgılanan venin nedeniyle kurbağaları avlamaya çalışan yerel yırtıcı türlerde nüfus düşüşleri kaydedildi. Yayınlanan resmi verilere göre:

Kakadu Ulusal Parkı başta olmak üzere bazı bölgelerdeki yerel popülasyonlarda %90'ı aşan düşüşler ve yerel tükenmeler gerçekleşti.

Timsah, varan kertenkelesi ve tatlı su kaplumbağalarından oluşan 75 tür etkilenen gruplar arasında yer aldı.

Toprak altına yuva yapan gökkuşağı arı kuşlarının (Merops ornatus) yuvalarının üçte birinde kurbağaların yumurta ve civciv avlaması nedeniyle üreme başarısızlığı rapor edildi.

Varan nüfusunun azaldığı bölgelerde yaban hindisi popülasyonlarında artış gözlendi.

SAYILARI 200 MİLYONA ULAŞTI

Popülasyon büyüklüğünün yaklaşık 200 milyon bireye ulaştığı tahmin edilen bölgede, toplam eradike etme stratejisi yerine biyolojik uyum programları uygulanmaya başlandı. "Şartlı tat tiksintisi" adı verilen yöntemle, yerel yırtıcılara kurbağaların geliş yönünden önce öldürücü dose içermeyen küçük yemler verilerek avlanma davranışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstila cephesinin Broome’un güneyine ve Pilbara bölgesine doğru ilerlediği bildirildi. Çevresel modellemeler, mevcut yayılım hızının sürmesi halinde türün 10 ila 20 yıl içerisinde Pilbara bölgesine ulaşacağını öngörüyor. Bölgedeki şeker kamışı böceği mücadelesi ise günümüzde toprak insektisitleri ile sürdürülüyor.