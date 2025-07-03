Türkiye'nin köklü kulübü Altay’da prosedürler tamamlandı ve Büyük Altay 1914 A.Ş.’nin mevcut yönetim kuruluna devri önceki gün tescillendi.

Yeni sezonda bölgesel statüye dönüşen 3. Lig'de mücadele edecek Altay Spor Kulübü'nde yeni dönem resmen başlıyor. Geçtiğimiz yaz döneminde şirketleşme kararı alarak Büyük Altay 1914 A.Ş.'yi kuran siyah beyazlılar, futbol şubesine alıcı beklemişti ancak şirkete ciddi bir talipli çıkmamıştı. Ardından Mayıs ayı sonunda görev gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim şirketin kendilerine devredilmesini istemişti. Ardından geçen süreçte prosedürler tamamlandı ve Büyük Altay 1914 A.Ş.'nin mevcut yönetim kuruluna devri önceki gün tescillendi.

ŞİRKETİN SAHİBİ GÖRKEM GÜRÜZ OLDU

Şirketin sahibi olarak ise Başkan Yüksel Gürüz'ün oğlu Görkem Gürüz olarak belirlendi. Şirketin devrinin ardından sponsor görüşmelerini somutlaştırarak, para akışını hızlandıracak İzmir ekibi, ilk iş olarak kulüpteki personelin birikmiş 800 bin TL'lik ödemesini gerçekleştirecek. Ardından iç transferdeki son pürüzleri hallederek futbol takımının son halini şekillendirecek yönetim, teknik direktör Tuna Üzümcü ile el sıkışacak. Ayrıca altyapıya ayrıca eğilecek Altay, Almanya'dan getireceği yeni bir sistemle öz kaynağı önemli ölçüde şekillendirerek daha modern hale getirecek.