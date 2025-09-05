Akuzawa Kokiçi ve ekibi Japonya'nın en yüksek dağına ulaşmadan önce iki gece kamp kurdu.

70 yaşındaki kızı, torunu ve dört kişilik dağcılık ekibiyle çıktığı zorlu tırmanışla Akuzawa, Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Akuzawa, 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olmuştu. Aradan geçen altı yılda kalp rahatsızlığı dahil bir dizi sağlık sorunu geçirdi.

102 yaşındaki adam 5 Ağustos'taki tırmanışının yarısında pes etmek üzere olduğunu fakat yakınlarının desteğiyle zirveye ulaştığını söyledi.

Akuzawa, Fuji Dağı'na tırmanışından önce her sabah 5'te uyanarak üç ay antrenman yaptı.

Rekortmen dağcı şunları söyledi:

"Daha önce hiç bu kadar zayıf hissetmemiştim. Ağrım yoktu ama neden bu kadar yavaş olduğumu ve neden hiç dayanıklılığım olmadığını merak edip duruyordum. Fiziksel sınırımı çoktan aşmıştım ve bunu diğer herkesin gücü sayesinde başardım."

İlk olarak 14 yaşında dağcılığa ilgi duymaya başladığını anlatan Akuzawa, "Tırmanmayı seviyorum. Dağda arkadaşlık kurmak kolay" dedi.

Ülkenin ulusal simgelerinden biri olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Fuji Dağı, Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında.