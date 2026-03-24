İleri yaşına bağlı olarak hareket ederken destek cihazlarına ihtiyaç duymasına ve işitme kaybı yaşamasına rağmen zihinsel keskinliğini koruyan Bayan Jin'in, yarım asrı aşkın süredir sadece bir kez soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtiliyor.

Ailesinin ve yerel halkın "küçük yaşlı kadın" olarak adlandırdığı Jin'in en büyük sırrı ise günde 15 saate varan uykusu ve stresten uzak yaşam felsefesi.

Bayan Jin'in beslenme rutini, yaşlılar için önerilen hafif diyetlerden oldukça farklı. Günde üç tam öğün yiyen 102 yaşındaki kadının menüsünde şunlar yer alıyor:

Bol Karbonhidrat ve Et: Kahvaltıda genellikle et dolgulu çörekler ve mantı (wonton) tercih ediyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise pirinç veya erişte tüketiyor.

Favori Yemeği (Paça Çorbası): Ailesinin aktardığına göre Bayan Jin, kolajen deposu olarak bilinen paçayı çok seviyor ve günde yaklaşık 250 grama kadar tüketiyor.

Paça Çorbası 4 adet kuzu paça (iyi temizlenmiş) 1 baş sarımsak 1 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı) 1 limonun suyu Tuz Karabiber 2 litre su Yapılışı Paçaları iyice temizleyip bol suyla yıkayın. Büyük bir tencereye paçaları koyun, üzerine 2 litre su ekleyin. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü alın. Kısık ateşte 3-4 saat pişirin. Etler kemikten ayrılmalı ve suyu jelimsi kıvam almalı. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Üzerine paçanın suyundan birkaç kepçe ekleyip karıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi tencereye ekleyin. Sarımsakları dövüp çorbaya katın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan almadan önce limon suyu ve sirkeyi ekleyin.

Tatlılar ve Alkol: Ana yemeklerin yanı sıra hamur işleri, esmer şekerli elma suyu, günde 3 mandalina ve 2 yumurta tüketiyor. Ayrıca yemeklerinin yanında pirinç, kırmızı elma, longan ve dut gibi meyvelerden fermente edilmiş ev yapımı bir kadeh şarap içmeyi ihmal etmiyor.

Günde 15 saat uyku çekiyor

Sağlık uzmanları, hücre yenilenmesinde uykunun kritik rolüne sıkça vurgu yapar.

Akşam 19.00 civarı uyuyup sabah 09.00 sularında uyanıyor.

Gün içinde 1 ila 2 saatlik şekerleme yapıyor.

Toplam uyku süresi günde 15 saate kadar ulaşıyor.

Uyandıktan sonra ise ilk iş olarak bahçeye çıkıp güneş ışığı alarak D vitamini sentezini destekliyor.

Oğlunun ifadelerine göre, annesinin asıl sırrı fiziksel olanlardan ziyade zihinsel alışkanlıklarında yatıyor. Hayatı boyunca neredeyse hiç kimseyle tartışmadığını ve genellikle kendisini üzecek olayları görmezden geldiğini belirten oğlu, onun bu olumlu tutumunun uzun yaşamındaki en büyük etken olduğunu düşünüyor. Bilimsel çalışmalar da bu tezi destekliyor; kronik stresin yokluğu ve pozitif ruh hali, kardiyovasküler hastalık riskini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.