İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan’a “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını inceledi.

YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Daire, ilk derece mahkemesinin kararında birleştirilen dosyalara ilişkin bilgilere yer verilmemesinin denetimi güçleştirdiğini belirledi. Yargılama sırasında bazı usul hükümlerinin de uygulanmadığına işaret eden daire, istinaf başvurularını kabul ederek hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

SEGBİS ÜZERİNDEN DURUŞMAYA KATILDI

Kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanan Seçil Erzan, davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Erzan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

‘KİMSENİN İRADESİNİ FESADA UĞRATMADIM’

Savunmasında hakkındaki suçlamalara değinen Seçil Erzan, alacak tutarları konusunda gerçeğin yansıtılmadığını öne sürdü. Bankadan faiz almak isteyen kişilerin bankadan alacakları olduğunu söylediğini savunan Erzan, şu ifadeleri kullandı:

“Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum”

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, ara kararında Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Eksik hususların giderilmesine de karar veren heyet, davanın bir sonraki duruşmasını 6 Kasım 2026 tarihine bıraktı.