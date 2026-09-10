Alman otomotiv sektörünü sarsan büyük bir kriz patlak verdi. Tam 128 yıllık bir geçmişe sahip olan ve 1923’ten bu yana BMW bayiliği yapan efsanevi Wahl Group, Çinli otomobil üreticileriyle girdiği ortaklığın ardından iflas bayrağını çekti. Şirketinin dördüncü kuşak temsilcisi Thomas Wahl liderliğinde yönetilen dev grup, tam 103 yıl sonra ilk kez mali çöküş yaşayarak devlet korumasına sığınmak zorunda kaldı.

MALİYET YÜKÜ BAYİLERE KALDI

Genişleme stratejisi kapsamında portföyüne son iki yılda Leapmotor, MG, Xpeng ve Maxus gibi Çinli markaların da bulunduğu 11 yeni marka ekleyen grup, beklediği kârlılığı bulamadı. Alman medyasına konuşan şirket yetkilileri, Çinli üreticilerin düşük kâr marjı sunduğunu ve lojistikten depolamaya kadar tüm maliyet yükünü bayilere yıktığını belirtti. Alman bayilerin "ödeme disiplinsizliği" ve "uzun vadeli ortaklık kurma zorluğu" ile suçladığı Çinli markalar, dev grubun mali dengelerini tamamen altüst etti.

ÇALIŞANLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Satışlarda yaşanan dramatik düşüşün ardından başlatılan 3 aylık yasal koruma sürecinde, şirketin 1.000 çalışanının maaşları devlet fonundan karşılanacak. İflas yöneticileri şirketi kurtarmak için bir yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışsa da toplu işten çıkarmalar ve kâr getirmeyen yeni markalarla yolların ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

OTOMOTİV DEVLERİNDEN SÜRPRİZ HAMLE

Paydaş markaların yaşadığı bu tedarik ve kârlılık krizleri sürerken; Hyundai, Ford ve Stellantis gibi küresel otomotiv devleri rotayı bambaşka bir teknolojiye çevirdi. Elektrikli araçların menzil sorununa kesin çözüm arayan devler, jeneratör görevi gören benzinli motorlarla desteklenmiş "Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araçlara" (EREV) dev yatırımlar yapıyor.

Stellantis grubu, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği Jeep Grand Wagoneer EREV ve Ram 1500 REV pikap modelleriyle tek şarj ve benzin desteğiyle 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor.