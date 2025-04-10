Bebek katili Apo, PKK’ya silah bırakıp kendini feshetme çağrısı yaptı. Ancak örgütün Kandil’deki kadrosunun, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) entegre olduğu ortaya çıktı. Omurgasını PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin oluşturduğu SDG saflarına geçen eli kanlı hainlerden biri de Çiya Kobani kod adlı Azad Simi.

EMRİ VEREN TERÖRİST

Terörist, Hakkari kırsalında Aktütün ve Dağlıca dahil 104 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıları planlayan ve emrini veren haindi. 2015’te SDG’nin kurulmasıyla terörist Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in yardımcısı oldu. SDG sözde genel komutan yardımcısı Simi’nin, ABD’li generaller ve yabancı istihbarat örgütleriyle sık sık görüşmesi dikkat çekti.

ABD’LİLERLE YAN YANA

Terörist Simi, ABD’li generallere askeri helikoptere bindi terör kamplarını tanıttı.

TRUMP’IN AKIL HOCASI

Donald Trump’un akıl hocası Lindsey Graham ile Suriye’de toplantı yapıp ona örgüt kamplarını gezdirdi. ABD askerleriyle ortak devriyeye çıktı. MİT’in etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde yer alan Simi, askeri kıyafetle ABD eski Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu koordinatörü olarak görev yapan Brett McGurk ile görüntülendi.

GİZLİ TOPLANTILAR YAPTI

Simi, ABD Özel Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterle Suriye’de örgüt faaliyetlerini organize etti. Azad Simi ve Mazlum Abdi, ABD’li generallerle gizli toplantılara katıldı. McGurk’un koordinasyonunda 2022’de 300 TIR ağır silah ve mühimmat Simi’ye teslim edildi. ABD’li askerlerle, Mardin’e 4 kilometre mesafede askeri tatbikatlara katıldı.

İSRAİL İLE GÖRÜŞME

104 şehidimizin katili Azad Simi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Curilla ile IŞİD operasyonlarıyla ilgili sık sık bir araya geldi. Terörist Azad Simi, Şam yönetimi ve SDG’nin imzaladığı anlaşma sonrası ABD ve İsrail heyetleriyle, Suriye Cumhurbaşkanı El Şara yönetimiyle toplantılara katılan isim oldu.