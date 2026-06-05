Güney Kore’nin Kuzey Chungcheong Eyaleti’ne bağlı Yeongdong Bölgesi’nde, dünyanın bilinen en büyük illit minerali rezervi tespit edildi. Yeongdong Bölge Yönetimi ve Kore Yerbilimleri ve Maden Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan ortak araştırma sonuçlarına göre, bölgede 104,5 milyon metrik ton illit rezervi bulunduğu doğrulandı.

Söz konusu keşif, küresel illit pazarındaki dengeleri değiştirebilecek bir ölçeğe sahip. En yakın küresel üreticilerden Çin’in bilinen en büyük rezervlerinin yaklaşık 5 milyon metrik ton olduğu tahmin edilirken, Yeongdong’daki yeni rezervin bu miktarın 20 katından fazla olduğu bildirildi.

REZERVİN %67'Sİ YÜKSEK SAFLIKTA

Yapılan teknik analizler, Yeongdong rezervinin %67’sinden fazlasının "birinci sınıf kalite" aralığında olduğunu ve ince parçacıklarda %98’e varan oranlarda saf illit içeriği sunduğunu gösterdi.

Mika ile yapısal benzerlik taşıyan ve şişme özelliği göstermeyen bir kil minerali olan illit; iki mikrondan küçük, plaka benzeri katmanlı yapısı sayesinde 600°C'ye (1.112°F) kadar ısı direncine ve yüksek kimyasal kararlılığa sahip. Malzemenin nem altında boyutunu koruyabilmesi, onu şu endüstriyel alanlar için kritik bir hammadde haline getiriyor:

Tarım ve Mantar Yetiştiriciliği: Toprak düzenleyici ve misel büyümesini hızlandıran gübre katkısı,

Petroleum (Petrol): Derin sondaj kuyularının çökmesini önleyici ağır sondaj çamuru bileşeni,

İmalat Sanayii: Yüksek kaliteli kağıt ve endüstriyel boyalarda dayanıklı dolgu maddesi,

Tüketim Malları: Metal emme özelliği sayesinde ilaç ve cilt bakımı kozmetikleri için baz malzeme.

YENİ PİLLER İÇİN ALTERNATİF OLDU

Coatings dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmada, Yeongdong’dan çıkarılan illit minerali, tümüyle katı haldeki lityum-iyon piller için katı elektrolit dolgu maddesi olarak test edildi. Asit işlemiyle atomik katmanları genişletilen illit katkılı elektrolitin, 1.08 x 10^-2 S/cm iyonik iletkenlik seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Uzmanlar, bu performansın mevcut sentetik katı elektrolitlerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu ve yanıcı sıvı elektrolit riskini ortadan kaldıran katı hal pillerinin seri üretim maliyetlerini düşürebileceğini belirtiyor.

GÜNEY KORE'DEN STRETEJİK HAMLE

Yeongdong Bölgesi, 5.000 dönümden fazla bir alanı kapsayan 15 ayrı bölgede maden işletme haklarını tesis ederek ticari faaliyetleri başlattı. Proje kapsamında Yeongdong Endüstri Kompleksi bünyesinde bir İllit Endüstrisi Bilgi Merkezi kurulması amacıyla 23 milyar Güney Kore wonu (yaklaşık 16,8 milyon dolar) bütçe tahsis edildi. Ayrıca, rezervlerin uluslararası standart numune olarak tescil edilmesi için Amerikan Kil Mineralleri Derneği (CMS) ile resmi iş birliği sürecine girildi.