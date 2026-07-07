1922 yılında tesadüfen tutuşturulduğu belirtilen doğal ateş, geçen yıllar boyunca yalnızca yoğun yağış dönemlerinde kısa süreliğine söndü ve yeniden yakıldı. Bugün ise hem jeoloji meraklılarının hem de turistlerin ilgi odağı olan bölge, sıra dışı yapısıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

DOĞAL GAZ YATAKLARI ATEŞİ BESLİYOR

Blackwater Vadisi'nin jeolojik yapısı, bu ilginç olayın temel nedenini oluşturuyor. Bölgedeki yer altı metan gazı doğal yollarla yüzeye çıkarken, yaklaşık bir asır önce oluşan alev o tarihten bu yana gaz akışı sayesinde varlığını sürdürüyor. Çevrede yaşayanların aktardığı bilgilere göre, ateş herhangi bir insan müdahalesi olmadan yanmaya devam ediyor.

Vadide bulunan Blackwater Nehri de dikkat çekici özellikler taşıyor. Yakındaki doğal petrol oluşumları nedeniyle nehir suyunda zaman zaman keroseni andıran hafif bir koku hissedilebildiği belirtiliyor.

ORMANIN İÇİNDEKİ ALEVLERE YÜRÜYEREK ULAŞILIYOR

Doğal ateşi görmek isteyen ziyaretçiler önce yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu kat ediyor, ardından ise yerli ormanın içinden geçen yaklaşık 2,4 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamlıyor. Rehberler gezi boyunca 1970'li yıllarda bölgede yapılan petrol arama çalışmalarından kalan kalıntıları ve bölgenin geçmişine ilişkin bilgileri ziyaretçilerle paylaşıyor.

Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından eğrelti otlarıyla çevrili küçük bir açıklıkta beliren sarı alevler, duman oluşturmadan yanmaya devam ediyor. Bölgeyi gezenler, doğal ısıyla su kaynatıp çay hazırlayabiliyor veya taşların üzerinde basit yiyecekler pişirebiliyor. Uzmanlar ise yer altındaki petrol ve gaz dolaşımında yaşanabilecek doğal değişimlerin gelecekte bu sıra dışı oluşumun davranışını etkileyebileceğini belirtiyor.