Elektrikli araçlara yaptığı dev yatırımlarla dikkat çeken ABD'li otomotiv devi General Motors (GM), stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2025'in ikinci yarısından bu yana elektrikli otomobil faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 10,9 milyar dolar maliyet üstlenirken, CEO Mary Barra yeniden benzinli modellere ağırlık verileceğini açıkladı.

Daha önce GM'nin elektrikli araç yatırımlarının yaklaşık 50 milyar İsveç kronluk zarara dönüştüğü bildirilmişti. Aradan geçen 6 ayda bu rakam 2 katından fazla artarken, şirket yönetimi yeni bir yol haritası belirledi.

Cadillac'ta benzinli dönem devam edecek

GM CEO'su Mary Barra, 21 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci çeyrek finansal sonuç toplantısında, benzinli motorlu yeni Cadillac modellerinin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Buna göre Cadillac CT5, XT5 ve XT6 modelleri 2027 ilkbaharından itibaren yeniden satışa sunulacak ve üretimleri 2028'e kadar devam edecek.

Maliyet arttı, kâr beklentisi yükseldi

CNBC'nin aktardığına göre, elektrikli araçlarla ilgili oluşan 10,9 milyar dolarlık maliyetin 7,2 milyar doları nakit çıkışından oluşuyor. Bu tutarın 4,5 milyar dolarlık kısmı ise şimdiden ödendi.

Buna rağmen GM, yıl sonu düzeltilmiş faaliyet kârı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 13,5-15,5 milyar dolar olarak açıklanan tahmin, 14-16 milyar dolar aralığına yükseltildi.

Şirketin ikinci çeyrek satışları 48 milyar dolara ulaşırken, satılan araç başına ortalama satış fiyatı ise yaklaşık 52 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar strateji değişikliğini olumlu karşıladı

GM'nin mali işler direktörü Paul Jacobson, şirket hisselerinin son 12 ayda yüzde 40'tan fazla değer kazandığını açıkladı. Hisse fiyatı son dönemde yükselişini sürdürerek yaklaşık 82,6 dolar seviyesine ulaştı.

Piyasaların, şirketin elektrikli araç hedeflerinden kısmen geri adım atmasını olumlu fiyatladığı yorumları yapılırken, yatırımcıların önceliği yeniden kârlılık oldu.

Avrupa'da tablo farklı

GM'nin strateji değişikliği ağırlıklı olarak ABD pazarını ilgilendiriyor. Avrupa'da ise elektrikli araçlara yönelik talep güçlü seyretmeye devam ediyor.

Haziran ayında İsveç'te trafiğe kaydı yapılan yeni otomobillerin yüzde 44'ünü tamamen elektrikli modeller oluşturdu. İsveç Mobilite Kurumu da yıl sonu elektrikli araç pazar payı tahminini yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltti.

Uzmanlar, elektrikli araç talebinin özellikle devlet teşviklerinin kaldırıldığı pazarlarda zayıfladığına, teşviklerin sürdüğü ülkelerde ise büyümenin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Gözler şimdi Volvo Cars'ta

Elektrikli dönüşüm sürecinde zorluk yaşayan şirketlerden biri de Volvo Cars oldu. Şirket ikinci çeyrekte 800 milyon İsveç kronu faaliyet kârı açıklarken, kâr marjı yüzde 1,1 seviyesinde kaldı. Toplam satışların yüzde 25'ini tamamen elektrikli modeller oluşturdu.

Piyasalar şimdi Volvo Cars'ın 17 Eylül'de açıklayacağı strateji güncellemesine odaklanmış durumda. Analistler, şirketin negatif serbest nakit akışını pozitife çevirecek güçlü ve ikna edici bir plan ortaya koymasının hisse performansı açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor.

Kârlılık yeniden ön plana çıkıyor

Analistlere göre GM'nin son hamlesi, otomotiv sektöründe yatırımcıların büyümeden çok kârlılığa odaklandığını gösteriyor. Şirket ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre daha az araç satmasına rağmen faaliyet kârını önemli ölçüde artırmayı başardı.

Bu gelişme, otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımlarının hız kesebileceği ve bazı üreticilerin kısa vadede içten yanmalı motorlu modellere yeniden ağırlık verebileceği yönündeki tartışmaları da güçlendirdi.