Laptop servise verildiğinde kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında cihazın ne zaman geri alınabileceği geliyor. Casper, premium servis yaklaşımını yalnızca onarım hızına değil; Türkiye genelindeki 105 aktif servis noktası, 97 Yetkili Teknik Servis, 8 adet 1 Saatte Servis noktası ve kurumsal müşteriler için 81 ilde yerinde servis kapsamıyla daha geniş bir satış sonrası destek yapısına dayandırıyor. Onarım süresi ise arızanın türü, doğru teşhis, yedek parça ihtiyacı, yapılacak testler ve tercih edilen servis kanalına göre değişebiliyor.

1.Her laptop arızası aynı sürede çözülemiyor

Şarj bağlantısı, yazılım, bakım veya kısa sürede teşhis edilebilen bazı sorunlarla fiziksel hasar, sıvı teması ya da kapsamlı parça değişimi gerektiren arızaların servis süresi aynı değil. Cihaz servise ulaştığında öncelikle sorunun kaynağının belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle kullanıcı açısından yalnızca “kaç günde teslim edilir?” sorusuna değil, arızanın hangi işlemleri gerektirdiğine bakmak daha doğru bir yaklaşım oluşturuyor.

2.Doğru teşhis onarım süresinin ilk adımını oluşturuyor

Servis süresini etkileyen ilk aşamalardan biri doğru teşhis. Kullanıcının arızayı hangi koşullarda yaşadığını açık biçimde aktarması teknik incelemeyi kolaylaştırabiliyor. Ardından cihazın fiziksel durumu, servis geçmişi ve ilgili bileşenler kontrol ediliyor. Hızlı teslim önemli olsa da eksik teşhis nedeniyle aynı sorunun yeniden ortaya çıkması toplamda çok daha uzun bir kesintiye yol açabileceği için kalıcı çözüm öncelik taşıyor.

3.Yedek parça ihtiyacı bekleme süresini değiştirebiliyor

Arızanın kaynağı belirlendikten sonra parça değişimi gerekiyorsa uygun parçanın bulunurluğu servis süresini doğrudan etkiliyor. Parçanın stokta olması işlemin daha hızlı ilerlemesini sağlarken özel bir bileşenin temin edilmesi gerektiğinde süre uzayabiliyor. Bu nedenle yetkin teknik ekiple birlikte yedek parça erişimi de premium servis deneyiminin ve servis hızının önemli parçalarından biri. Kullanıcı açısından yalnızca arızanın tespit edilmesi değil, onarımın tamamlanması için gerekli parçanın ne kadar hızlı sağlanabildiği de önem taşıyor.

4.1 Saatte Servis uygun işlemlerde bekleme süresini azaltıyor

Casper’ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’de bulunan 1 Saatte Servis noktaları, kapsam dahilindeki işlemleri mümkün olduğunca kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasındaki bir yıllık dönemde 4.108 dizüstü bilgisayarın bir saatten kısa sürede onarılarak teslim edilmiş olması, bazı laptop arızalarının aynı gün içinde çözülebildiğini gösteriyor. Bununla birlikte fiziksel hasar, özel parça ihtiyacı veya uzun test gerektiren işlemlerde 1 Saatte Servis süresi geçerli olmayabiliyor.

5.Casper servis ekosistemi hangi kanallardan oluşuyor?

Servis gücünün yalnızca yaygınlıkla değil, sonuçlarla da ölçülmesi gerekiyor. Casper’ın yayımladığı Haziran 2026 verilerinde bilgisayar başarılı onarım oranı %98,28, genel başarılı onarım oranı %98,33 olarak açıklanıyor. Ayrıca onarımların %98,5’inde cihazların ilk 60 gün içinde aynı arıza nedeniyle yeniden servise gelmediği belirtiliyor. Bu göstergeler premium servis deneyiminde hız kadar doğru teşhis, uygun parça ve kalıcı çözümün de önemini ortaya koyuyor.

1 Saatte Servis, kapsam dahilindeki uygun işlemlerin hızlı biçimde tamamlanmasını hedefler. Fiziksel hasar, özel parça ihtiyacı veya kapsamlı test gerektiren işlemlerde servis süresi bir saati aşabilir.

6.Onarım sonrasındaki testler de servis süresinin bir parçası

Parçanın değiştirilmesi veya teknik işlemin tamamlanması cihazın hemen teslim edileceği anlamına gelmeyebiliyor. Yapılan işlemin sorunu giderip gidermediğinin kontrol edilmesi, temel işlevlerin test edilmesi ve gerekli kalite kontrollerinin tamamlanması gerekiyor. Bu aşama teslim süresine ek zaman getirebilse de aynı arızanın kısa süre içinde tekrarlanma riskini azaltmaya odaklanıyor.

7.Servise ulaşım yöntemi toplam süreyi etkileyebiliyor

Kullanıcının cihazı doğrudan yetkili servise teslim etmesiyle kargo üzerinden göndermesi arasında lojistik süre farkı oluşabiliyor. Casper’ın 105 aktif servis noktasına fiziksel teslim yapılabildiği gibi Jet Servis ile uygun başvurularda cihaz kargo şirketi aracılığıyla adresten ücretsiz alınabiliyor. İstanbul ve Ankara’nın belirli bölgelerinde sunulan Turbo Servis ise ücretli motorlu kurye seçeneğiyle cihazın servise ulaştırılmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle toplam bekleme süresi değerlendirilirken yalnızca onarım değil taşıma süresi de hesaba katılmalı.

8.Servis süresini değerlendirirken yalnızca gün sayısına bakılmamalı

Laptopun serviste ne kadar kalacağı arızanın niteliğine göre değiştiği için tüm cihazlar için tek bir süre vermek doğru değil. Kullanıcı açısından daha anlamlı olan; yetkili servise erişim, teşhis süreci, yedek parça bulunurluğu, onarım sonrasındaki testler ve cihazın servise ulaştırılma biçimini birlikte değerlendirmek. Casper’ın yaygın servis ağı, premium servis yaklaşımı ve uygun işlemlerde sunduğu 1 Saatte Servis seçeneği hızlı çözüm için farklı kanallar oluştururken, kapsamlı arızalarda kalıcı onarım için gerekli teknik sürenin ayrılması gerekiyor.

9.Sıkça Sorulan Sorular

Laptop serviste ortalama kaç gün kalır?

Her arıza için geçerli tek bir süre yoktur. Arızanın türü, parça ihtiyacı, test süreci ve cihazın servise ulaştırılma şekli süreyi değiştirebilir.

Laptop aynı gün içinde tamir edilebilir mi?

Arızanın kapsamına göre mümkün olabilir. Casper’ın 1 Saatte Servis noktalarında uygun işlemler bir saatten kısa sürede tamamlanabilir.

1 Saatte Servis hangi şehirlerde bulunuyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki ilgili noktalarda bulunuyor.

Yedek parça beklemek servis süresini uzatır mı?

Evet. Gerekli parçanın stokta bulunmaması veya temin edilmesi gerekmesi toplam onarım süresini uzatabilir.

Onarım bittikten sonra neden test yapılır?

Yapılan işlemin sorunu giderdiğini ve cihazın temel işlevlerinin doğru çalıştığını doğrulamak için.