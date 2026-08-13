Yaklaşık 1920’de bir un değirmenine enerji sağlamak amacıyla inşa edilen Sanback Barajı, daha sonra kereste değirmeninde kullanıldı. Ancak yıllar içinde işlevini kaybeden yapı ciddi biçimde yıprandı. Beton bölümlerindeki bozulma nedeniyle insanlar ve yaban hayatı açısından güvenlik riski oluşturan baraj, balıkların ve diğer su canlılarının dere boyunca hareketini de engelliyor.

100 YILI AŞKIN SÜREDİR AKARSUYU BÖLÜYOR

Sanback Barajı yalnızca fiziksel bir engel oluşturmuyor. Barajın arkasında tutulan suyun ısınması, Beechwood Creek ve Houghton Creek'teki soğuk su habitatlarını da olumsuz etkiliyor. Bu akarsular, daha geniş ölçekte Saginaw Bay havzasının bir parçasını oluşturuyor. Baraj kaldırıldığında bir asırdan uzun süredir bağlantısı kesilmiş yaklaşık yarım millik bölüm yeniden açılacak.

Proje kapsamında barajın doğrudan yıkılması yerine kontrollü bir çalışma yürütülecek. Suyun aşamalı olarak tahliye edilmesi ve barajın arkasında yıllar boyunca biriken tortunun yönetilmesi planlanıyor. Özellikle kirlenmiş tortuların aşağıya doğru taşınarak Rifle River ve Saginaw Bay'e ulaşmasını önlemek için özel önlemler alınacak.

14 DÖNÜMLÜK SULAK ALAN YENİLENECEK

Çalışmanın önemli bölümlerinden biri de baraj çevresindeki sulak alanların yeniden doğal yapısına kavuşturulması olacak. Yaklaşık 14 dönümlük sulak alanda istilacı bitkiler temizlenecek ve yerlerine bölgeye özgü türler dikilecek. Bunların arasında kral kelebekleri ve diğer polinatörler için önemli olan sütleğen bitkileri de bulunacak.

Barajın kaldırılması tamamlandığında balıklar ve diğer su canlıları dere boyunca yeniden serbestçe hareket edebilecek. Projenin ayrıca Houghton Creek, Rifle River ve Saginaw Bay'e uzanan 70 milden, yani yaklaşık 113 kilometreden fazla aşağı havza soğuk su habitatının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Sanback Barajı'nın kaldırılması için Michigan'da Huron Pines'a 2 milyon dolarlık finansman ayrıldı. Çalışmalar U.S. Fish and Wildlife Service Midwest Coastal Program ve proje ortaklarının katılımıyla yürütülüyor. Söküm çalışmalarının 2026 yazında başlaması planlanıyor. Barajın tamamen kaldırılmasının ardından, bir zamanlar sanayiye enerji sağlamak amacıyla kullanılan alan yeniden doğal akarsu ve sulak alan sistemine dönüştürülecek.