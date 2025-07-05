Lüks otomobil üreticisi Bentley, 106 yıllık tarihinde beşinci kez ikonik "Kanatlı B" logosunu yeniledi. 2002’den bu yana ilk kez kapsamlı bir şekilde revize edilen logo, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.

Yeni amblem, 8 Temmuz’da tanıtılacak olan yeni nesil bir konsept otomobilin üzerinde kamuoyuna sunulacak.

DonanımHaber'de yer alan bilgilere göre, aynı gün, İngiltere'nin Crewe kentinde bulunan Bentley genel merkezinde, markanın yeni üç katlı tasarım stüdyosunun da açılışı gerçekleştirilecek.

Bentley’nin yeni logosu, markanın önceki versiyonlarına kıyasla en radikal değişikliklerden birini içeriyor. Temel form korunurken, kanatlar daha sivri hatlara büründü ve logo kalın bir çerçeve içine alındı.

Alt kısımdaki klasik tüy detayları ise tamamen çıkarıldı. En dikkat çekici unsur, "B" harfinin daha vurgulu ve gölgeli hale getirilmesi oldu.

Bentley Tasarım Direktörü Robin Page, yeni logoyu “Önceki versiyonuna göre daha sade, daha keskin ve daha etkileyici” olarak tanımladı.

Bentley'nin ilk logosu, 1919 yılında Frederick Gordon Crosby tarafından tasarlandı. Marka, bugüne kadar 1931, 1996, 2002 ve 2025 yıllarında logoda değişikliğe gitti.