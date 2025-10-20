SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 ve 2026 yılları arasında emeklilik planı yapan çalışanları ilgilendiren önemli hesaplamaları paylaştı. Erdursun’a göre, yüksek enflasyon, kıdem tazminatı tavanındaki artış ve maaş zamları nedeniyle emeklilik tarihinin bir yıl farkla ciddi gelir değişikliği yaratabileceğini belirtti.

AYLIK KAYIP YAKLAŞIK 2 BİN LİRA

Örnek hesaplamaya göre, brüt maaşı 100 bin TL olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişi, 2025 yılında emekli olursa yaklaşık 33.900 TL aylık alacakken, 2026’da emekli olursa bu tutar 32.200 TL’ye düşecek. Yani bir yıl beklemenin 1.700 TL’lik bir aylık kayba yol açabileceğini söyledi.

107 BİN TL FARK VAR!

Ancak kıdem tazminatı açısından tablo tersine dönüyor. 2025 yılında kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL iken, 2026’da yüzde 20 artışla bu tutarın 64.700 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da 10 yıllık çalışan için yaklaşık 107 bin TL daha fazla kıdem tazminatı anlamına geliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN KRİTİK

Dünya'da yer alan yazısında Erdursun, “Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlıdır. Çünkü hem emekli aylığı hem maaş birlikte alınabilir. Ancak tamamen çalışmayı bırakacak olanlar için 2026 yılı, tazminat farkı ve maaş artışları sayesinde uzun vadede daha kazançlı olabilir” dedi.

Uzman, borç durumu ve paranın değerlendirilme şeklinin de kararda belirleyici olduğuna dikkat çekti. Borcu olmayan çalışanların, kıdem tazminatını yatırım aracı olarak kullanarak gelirlerini artırabileceğini belirtti.

Sonuç olarak Erdursun, emeklilik kararının sadece tarihe göre değil; maaş düzeyi, borç durumu, çalışma planı ve kıdem farkı gibi etkenler dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bir yıl daha çalışmak sadece maaş artışı değil, gelecekteki emekli aylığı ve tazminat farkı açısından da önemli bir kazanç anlamına gelebilir.”