Yaklaşık 107 kilometre uzunluğundaki kanal, Oise ilindeki Compiègne kenti ile Nord bölgesindeki Aubencheul-au-Bac arasında uzanacak. Projenin toplam maliyetinin ise 7,3 milyar euroyu bulduğu belirtiliyor.

AVRUPA'NIN LOJİSTİK HARİTASINI DEĞİŞTİRECEK

Seine-Nord Europe Kanalı, Fransa'yı Belçika, Hollanda ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinin mevcut iç su yolu ağlarına bağlayacak büyük Seine–Scheldt ulaşım sisteminin en önemli halkası olarak görülüyor. Kanal sayesinde yük gemileri Paris havzasından hareket ederek Avrupa'nın önemli limanlarına çok daha kolay ulaşabilecek.

Proje tamamlandığında yaklaşık 1.100 kilometrelik entegre bir su yolu ağı oluşacak. Yetkililer, büyük yük gemilerinin kullanılmasıyla kara taşımacılığına olan bağımlılığın azalacağını ve ağır vasıta trafiğinin önemli ölçüde düşeceğini belirtiyor.

Çevresel hedefler de projenin temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre nehir taşımacılığı, aynı miktardaki yükü karayoluna kıyasla çok daha düşük karbon salımıyla taşıyabiliyor. Kanalın hizmete girmesiyle milyonlarca ton yükün kamyonlardan gemilere kaydırılması hedefleniyor.

DEV KÖPRÜLERLE DONATILACAK

Fransa'nın Hauts-de-France bölgesinden geçecek kanal boyunca Avrupa'nın en büyükleri arasında gösterilen altı dev kilit sistemi inşa ediliyor. Ayrıca güzergahta çok sayıda kara yolu ve demir yolu köprüsü ile Somme Vadisi üzerinde yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda bir kanal köprüsü de yer alacak.

Yetkililer, projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda bölgesel kalkınma hamlesi olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Kanalın inşaat sürecinde ve sonrasında binlerce kişiye istihdam sağlaması beklenirken, bazı çevre grupları ise doğal yaşam üzerindeki etkiler nedeniyle projeye eleştirel yaklaşıyor.

2032 yılında hizmete açılması planlanan Seine-Nord Europe Kanalı'nın, Avrupa'nın en büyük iç su yolu projelerinden biri olarak kıtanın lojistik ve ticaret ağında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.