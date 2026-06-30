Fransa, Oise Nehri üzerindeki Compiègne şehri ile ülkenin kuzeyindeki Aubencheul-au-Bac arasında lojistik süreklilik sağlayacak Seine-Kuzey Avrupa Kanalı'nın inşasına başladı. 7,3 milyar avro bütçeli bu dev altyapı projesi, Paris havzasını Belçika ve Hollanda'daki geniş iç su yolu ağlarına doğrudan entegre edecek.

PROJENİN LOJİSTİK GÜZERGAHI NASIL?

Compiègne ile Aubencheul-au-Bac hattında uzanan 107 kilometrelik yeni kanal, mevcut eski rotalardaki 650 tonluk gemi geçiş sınırını tek seferde 4 bin 400 tona yükseltecek. 54 metre genişliğe sahip olacak bu yeni su yolu, büyük nehir konvoylarının seyrine uygun hale getirilerek karayolu taşımacılığının üzerindeki yük baskısını hafifletecek.

Avrupa Birliği'nin 1 milyar avroluk fon desteği sağladığı dev projenin kalan finansmanı Fransız devleti ve yerel yönetimler tarafından karşılanıyor. Fransa Sayıştayı (Cour des comptes) tarafından mali denetim altında tutulan proje, kurulan çok modlu platformlar sayesinde demiryolu ve karayolu lojistik ağlarıyla entegre çalışacak.

İNŞAAT SÜRECİNDE HANGİ ÇEVRESEL ÖNLEMLER ALINIYOR?

Kanalın inşası için yaklaşık 57 milyon metreküp toprak kazısı yapılırken, güzergah boyunca görülen yüksek rakım farklarını dengelemek amacıyla özel kilit (havuz) sistemleri kuruluyor. Ayrıca, su yolunun ekolojik açıdan son derece hassas bir bölge olan Somme Vadisi üzerinden güvenle geçebilmesi için anıtsal bir kanal köprüsü inşa ediliyor.

Toprak ve su kaynakları üzerindeki çevresel etkileri nedeniyle eleştirilen projede, su kaybını önlemek adına özel tasarruf havuzları planlandı. Bu havuzlar, gemilerin seviye değiştirme işlemleri sırasında kullanılan suyun yeniden dönüştürülmesini sağlarken, kuraklık dönemlerinde seyrüseferin aksamaması için stratejik bir rezerv işlevi görecek.