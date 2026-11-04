Fransa, Avrupa'daki yük taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla 107 kilometre uzunluğunda dev bir kanal inşa ediyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'yı birbirine bağlayacak projenin tamamlanması için çalışmalar sürerken, kanalın genişliği ve taşıyacağı yük kapasitesi dikkat çekiyor.

107 KİLOMETRELİK KANAL İNŞA EDİLİYOR

Fransa'da yapımı devam eden Seine-Kuzey Avrupa Kanalı, Avrupa'nın önemli ulaşım projeleri arasında yer alıyor. Toplam 107 kilometre uzunluğunda planlanan kanal, Fransa'nın kuzeyindeki su yollarını Belçika ve Hollanda üzerinden Avrupa'nın önemli ticaret limanlarına bağlayacak.

Projenin temel amacı, ülkeler arasındaki yük taşımacılığında su yollarının kullanımını artırmak ve karayolu taşımacılığına alternatif oluşturmak. Kanalın tamamlanmasıyla Rotterdam ve Antwerp gibi büyük ticari limanlara iç su yolları üzerinden ulaşım sağlanması hedefleniyor.

4 BİN 400 TON YÜK TAŞIYABİLECEK

54 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde inşa edilen kanal, 4 bin 400 tona kadar yük taşıyabilen mavnaların geçişine uygun olacak. Proje kapsamında yedi su kilidi, kanal üzerinde üç köprü, karayolu ve demiryolu geçişleri ile çevre koruma çalışmaları da yer alıyor.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre kanalın faaliyete geçmesiyle Fransız yollarında yılda 1 milyona kadar ağır vasıta seferinin su yolu taşımacılığına kaydırılması amaçlanıyor.

PROJENİN TAMAMLANMASI 2032'YE ERTELENDİ

İlk etapta 2030 yılında açılması planlanan kanalın tamamlanma tarihi 2032 olarak güncellendi. Projenin maliyetinde de önemli artış yaşandı. Ocak 2026'da yapılan güncellemeyle bütçe 5,1 milyar Euro'dan 7,3 milyar Euro'ya çıkarıldı.

Maliyet artışında enflasyon, inşaat çalışmalarındaki gecikmeler ve ilave çevresel gereksinimlerin etkili olduğu belirtildi. Projenin finansmanı ise Avrupa Birliği, Fransız hükümeti ve bölgesel yönetimler tarafından karşılanıyor.