Brezilya Donanması, deniz savunma gücünü modernize etmek amacıyla başlattığı Tamandaré sınıfı fırkateyn projesinin dördüncü ve son gemisi olan "Mariz e Barros" (F203) için önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Ülkenin Santa Catarina eyaletindeki Itajaí tersanesinde düzenlenen omurga döşeme töreninde, denizcilik geleneklerine uygun olarak gemiye ve mürettebata şans getirmesi dileğiyle gövde bloklarından birine hatıra parası yerleştirildi.

Üretim süreci Ocak 2026'da çelik kesimiyle başlayan 107,2 metre uzunluğunda ve 3 bin 500 ton ağırlığındaki modern savaş gemisi, Alman teknoloji devi TKMS iş birliğiyle modüler yapıda inşa ediliyor.

Saatte yaklaşık 46 kilometre hıza ulaşabilen ve 10 bin 186 kilometre menzile sahip olan fırkateyn; gelişmiş radar, sensör, helikopter pisti ile hava, su üstü ve denizaltı savunmasına yönelik üst düzey silah sistemleriyle donatılacak.

2029'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Dört gemilik ilk üretim serisini tamamlayan Mariz e Barros'un 2027 yılında denize indirilmesi, kapsamlı deniz denemeleri ve entegrasyon testlerinin ardından ise 2029 yılında Brezilya Donanması bünyesinde resmen göreve başlaması planlanıyor.

Tedarikçi ağları ve yan sektörlerle birlikte 2029 yılına kadar yaklaşık 23 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması beklenen dev proje, Brezilya'nın okyanuslardaki savunma ve devriye kapasitesini önemli ölçüde artıracak.