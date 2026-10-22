Galler'in Cwmbran kasabasında yaşamını sürdüren ve 1919 doğumlu olan Owen Filer, 107. doğum günü kutlamasında ömrünü nasıl bu kadar uzattığına dair soruya son derece basit ama şaşırtıcı bir yanıt verdi. 2. Dünya Savaşı gazisi olan 4 çocuk, 10 torun ve 15 torun çocuğu sahibi Filer, uzun ömrünü karmaşık diyetlere veya lüks yaşam tarzlarına değil, yıllar boyunca sofrasından eksik etmediği tek bir menüye borçlu olduğunu dile getirdi.

UZUN YAŞAMIN SIRRI BU YEMEKMİŞ

Uzun yaşamın gizemli bir formülü olmadığını vurgulayan asırlık gazi, sırrını açıklarken porsiyon kontrolünün ve sade beslenmenin önemine dikkat çekti. Yıllar boyunca tabağını hiçbir zaman aşırı doldurmadığını belirten Filer, temel besin kaynağının balık ve patates kızartması olduğunu söyledi. Çalışmayı ve hareket etmeyi hiç bırakmadığını ifade eden Filer, "Bu işin gizli bir mucizesi yok. Sadece dengeli ve düzgün yaşamanız gerekiyor. Bana yıllarca balık ve patates kızartması yedirildi ve ben de asla ihtiyacımdan fazlasını tüketmedim" sözleriyle dikkat çekti.

EN BÜYÜK SAĞLIK REÇETESİNİ AÇIKLADI

İlerleyen yaşına rağmen günlük rutinlerini aksatmayan ve her sabah özenle giyinerek güne başlayan emektar asker, doğum gününü ailesi, dostları ve silah arkadaşlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Yakın çevresi tarafından disiplini, mütevazı kişiliği ve hayata olan sevgisiyle tanınan Filer, sade bir yaşam tarzının en büyük sağlık reçetesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.